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Starlink представив сайт для мобільного зв'язку

13 жовтня 2023, 11:29
Starlink представив сайт для мобільного зв'язку
фото з вільного доступу
Компанія SpaceX планує запуск на мобільних пристроях, які підтримують 4G LTE, послуги Starlink Direct to Cell.

Про це пише PCMag.

"Безперешкодний доступ до тексту, голосу і даних для телефонів LTE по всьому світу", - пише видання. 

Direct to Cell зможе передавати сигнал 4G LTE з супутників на стандартні смартфони без додаткового обладнання чи спеціального програмного забезпечення. 

Система буде використовувати супутникову мережу Starlink. 

Сервіс дасть змогу користувачам смартфонів надсилати текстові та голосові повідомлення, передавати файли безпосередньо через супутники.

SpaceX планує запустити сервіс для передачі текстових повідомлень через супутник вже наступного року. 

Раніше, американський сенат вимагав розслідувати блокування Starlink поблизу Криму.

 

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