Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Смартфон Трампа можуть збирати в Китаї, а не у США

20 червня 2025, 13:03
Смартфон Трампа можуть збирати в Китаї, а не у США
джерело Trump Organization
Компанія Trump Organization анонсувала випуск смартфона T1 за $499 у золотому кольорі та з прапором США на операційній системі Android.

Анонсований президентом США Дональдом Трампом золотий фірмовий смартфон під назвою T1 можуть виготовляти в Китаї, а не у Сполучених Штатах, як він обіцяв.

Про це пише CNBC з посиланням на галузевих експертів.

Компанія Trump Organization анонсувала випуск смартфона T1 за $499 у золотому кольорі та з прапором США на операційній системі Android. Американський президент наголошував, що телефон виготовлять у США, однак експерти зазначають, що, імовірно, його розробить і виготовить китайська фірма.

"Немає жодного шансу, що цей телефон буде розроблений з нуля, і немає жодного шансу, що він буде зібраний або повністю виготовлений у США", — заявив віцепрезидент компанії International Data Corp. Франциско Джеронімо.

За його словами, смартфон виготовить китайська ODM-компанія , тобто виробник, який створює продукцію за технічним завданням іншої компанії. Таку думку поділяє й аналітик Counterpoint Research Блейк Пшесміцький. Директор з досліджень Counterpoint Research Джефф Філдхак додав, що "США не мають легкодоступних місцевих виробничих потужностей".

Навіть якщо якусь частину смартфона T1 й збиратимуть у США, більшість деталей все одно постачатимуть з-за кордону, адже виробництво смартфонів пов’язане з глобальними ланцюгами постачання.

Тема виробництва смартфонів стало актуальним після того, як Трамп пригрозив запровадити мита на телефони, які ввозять до США. Поки що їх не ввели, але президент США закликав компанію Apple виготовляти iPhone у США. Експерти стверджують, що це майже нереально: виробництво у США суттєво підвищить ціну iPhone, а запуск повноцінних заводів займе кілька років.

КитайДональд Трампсмартфон

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється