Смартфон Трампа можуть збирати в Китаї, а не у США

Компанія Trump Organization анонсувала випуск смартфона T1 за $499 у золотому кольорі та з прапором США на операційній системі Android.

Анонсований президентом США Дональдом Трампом золотий фірмовий смартфон під назвою T1 можуть виготовляти в Китаї, а не у Сполучених Штатах, як він обіцяв.

Про це пише CNBC з посиланням на галузевих експертів.

Компанія Trump Organization анонсувала випуск смартфона T1 за $499 у золотому кольорі та з прапором США на операційній системі Android. Американський президент наголошував, що телефон виготовлять у США, однак експерти зазначають, що, імовірно, його розробить і виготовить китайська фірма.

"Немає жодного шансу, що цей телефон буде розроблений з нуля, і немає жодного шансу, що він буде зібраний або повністю виготовлений у США", — заявив віцепрезидент компанії International Data Corp. Франциско Джеронімо.

За його словами, смартфон виготовить китайська ODM-компанія , тобто виробник, який створює продукцію за технічним завданням іншої компанії. Таку думку поділяє й аналітик Counterpoint Research Блейк Пшесміцький. Директор з досліджень Counterpoint Research Джефф Філдхак додав, що "США не мають легкодоступних місцевих виробничих потужностей".

Навіть якщо якусь частину смартфона T1 й збиратимуть у США, більшість деталей все одно постачатимуть з-за кордону, адже виробництво смартфонів пов’язане з глобальними ланцюгами постачання.

Тема виробництва смартфонів стало актуальним після того, як Трамп пригрозив запровадити мита на телефони, які ввозять до США. Поки що їх не ввели, але президент США закликав компанію Apple виготовляти iPhone у США. Експерти стверджують, що це майже нереально: виробництво у США суттєво підвищить ціну iPhone, а запуск повноцінних заводів займе кілька років.