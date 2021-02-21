ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВ роботі месенджера Telegram стався масштабний збій серед користувачів на території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні стався масовий збій в роботі Telegram
Станом на 10 ранку робота Telegram поновилася
Фото: з вільних джерел
У 94% користувачів, які поскаржилися на несправності, виникли проблеми з підключенням, а у 5% просто не відправлялися повідомлення. Про це пише "Укрінформ".
Станом на 10 ранку робота Telegram поновилася.
Як повідомлялося, за станом на січень аудиторія Telegram перевищила 500 млн користувачів.
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