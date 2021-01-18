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У США від Apple вимагають прибрати додаток Telegram

Apple не дотримується власних правил щодо змісту додатків
Американська некомерційна організація Coalition for a Safer Web подала позов проти компанії Apple тому, що вона досі не прибрала Telegram зі свого магазину додатків App Store.
У США від Apple вимагають прибрати додаток Telegram Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Apple Insider.

Позов був поданий до Окружного суду у штаті Північна Кароліна.

На думку організації, Telegram необхідно прибрати з App Store через те, що додаток не видаляв повідомлення екстремістського характеру, які поширювалися під час штурму Капітолія.

Навіть більше, у Coalition for a Safer Web переконані, що Apple не дотримується власних правил щодо змісту додатків, серед яких Telegram, які пропонуються в App Store.

Також згідно з позовом, Telegram використовувався для координації та підбурювання до насилля перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

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18 01 2021 17:54
ТЕГИ: США, Apple, telegram
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