БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАмериканська некомерційна організація Coalition for a Safer Web подала позов проти компанії Apple тому, що вона досі не прибрала Telegram зі свого магазину додатків App Store.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США від Apple вимагають прибрати додаток Telegram
Apple не дотримується власних правил щодо змісту додатків
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Apple Insider.
Позов був поданий до Окружного суду у штаті Північна Кароліна.
На думку організації, Telegram необхідно прибрати з App Store через те, що додаток не видаляв повідомлення екстремістського характеру, які поширювалися під час штурму Капітолія.
Навіть більше, у Coalition for a Safer Web переконані, що Apple не дотримується власних правил щодо змісту додатків, серед яких Telegram, які пропонуються в App Store.
Також згідно з позовом, Telegram використовувався для координації та підбурювання до насилля перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.
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18 01 2021 17:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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