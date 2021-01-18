У США від Apple вимагають прибрати додаток Telegram

Американська некомерційна організація Coalition for a Safer Web подала позов проти компанії Apple тому, що вона досі не прибрала Telegram зі свого магазину додатків App Store.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Apple Insider.

Позов був поданий до Окружного суду у штаті Північна Кароліна.

На думку організації, Telegram необхідно прибрати з App Store через те, що додаток не видаляв повідомлення екстремістського характеру, які поширювалися під час штурму Капітолія.

Навіть більше, у Coalition for a Safer Web переконані, що Apple не дотримується власних правил щодо змісту додатків, серед яких Telegram, які пропонуються в App Store.

Також згідно з позовом, Telegram використовувався для координації та підбурювання до насилля перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

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