У Telegram з'явилися голосові чати на тисячі учасників
Як передає Укрінформ, про це повідомляється в блозі компанії.
"Сьогодні, в дванадцятому оновленні Telegram за 2020 рік, ми представляємо голосові чати - аудіоконференції нового типу, до яких учасники групи можуть підключатися в будь-який момент", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в будь-якій групі тепер можна запустити голосовий чат паралельно зі звичайним листуванням. Також у групі відразу відображатиметься, хто з учасників нині говорить у чаті.
"У будь-який момент можна запрошувати в голосовий чат інших учасників, з якими хотілося б поговорити. Голосові чати підійдуть як для дружніх бесід, навчальних занять або робочих зустрічей, так і для масових заходів, фестивалів та конференцій - адже до кожного чату можуть одночасно підключитися тисячі учасників", - наголошується в повідомленні.
Користувачам Android доступний режим відображення поверх інших додатків. У цьому режимі можна керувати мікрофоном і бачити, хто говорить у чаті, навіть якщо додаток Telegram згорнуто.
У Telegram для комп'ютерів і в окремому додатку для macOS можна вибрати поєднання клавіш для управління мікрофоном у голосовому чаті. Це поєднання працюватиме навіть з інших програм на комп'ютері користувача.
Щоб запустити голосовий чат, потрібно мати права адміністратора групи. У профілі групи потрібно вибрати "Ще" (або три точки в стовпчик ⋮), після чого натиснути "Голосовий чат".
Також наголошується, що Siri тепер може зачитувати нові повідомлення з Telegram прямо в навушники користувачів iOS. Для цього в настройках пристрою необхідно включити Зачитувати повідомлення в розділі "Сповіщення".
На відміну від звичайних дзвінків, учасникам не обов'язково домовлятися про час: голосовий чат відкрито для них завжди. Він може служити віртуальним офісом або майданчиком для неформальних розмов, які не залишать сліду в історії повідомлень. А в голосових чатах великих спільнот можуть зав'язатися несподівані знайомства.
Нагадаємо, що з наступного року месенджер Telegram почне монетизувати за рахунок додаткових платних функцій.
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