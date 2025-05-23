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В'єтнам заблокував Telegram – Reuters

23 травня 2025, 18:03
В'єтнам заблокував Telegram – Reuters
Фото: iPhones.ru
Поліція заявляє, що 68% з 9600 Telegram-каналів та груп у країні порушили закон.

Міністерство технологій В'єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Головна причина обмежень це відмова співпрацювати у боротьбі зі злочинами, які, ймовірно, вчиняють користувачі месенджера.

"Документ, датований 21 травня і підписаний заступником голови департаменту телекомунікацій міністерства технологій, зобов'язує телекомунікаційні компанії вжити заходів для блокування Telegram і доповісти про них міністерству до 2 червня", – пишуть журналісти. 

Міністерство діяло від імені департаменту кібербезпеки країни після того, як поліція повідомила, що 68% з 9600 Telegram-каналів та груп у країні порушили закон, серед незаконних дій, що здійснювалися через додаток, були названі шахрайство, торгівля наркотиками та "випадки, які підозрюються у зв'язку з тероризмом".

Видання зазначає, що посадовець міністерства технологій підтвердив справжність документа і пояснив, що цей крок відбувається після того, як Telegram не надав дані користувачів з урядом, які від нього хотіли отримати в рамках кримінального розслідування.

В'єтнамська поліція і державні новинні агентства неодноразово попереджали людей про можливі злочини, шахрайство та витоки даних у каналах та групах Telegram.

 
В'єтнамtelegram

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