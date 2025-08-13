В росії обмежили голосові дзвінки у месенджерах Telegram та WhatsApp

Обмеження ввели під приводом боротьби з шахрайством і тероризмом.

Уряд рф обмежив дзвінки в месенджерах, звинувативши їх у сприянні шахраям і диверсантам.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на заяву Роскомнагляду від 13 серпня.

У відомстві заявили, що, за інформацією силових структур, ці месенджери стали основними каналами для шахрайства, вимагань та залучення росіян до диверсійної і терористичної діяльності. Власники сервісів нібито проігнорували вимоги вжити заходів.

"Інформуємо, що для протидії злочинцям вживаються заходи щодо часткового обмеження дзвінків у цих іноземних месенджерах. Інші функції не блокуються", - йдеться у повідомленні Роскомнагляду.

Міністерство цифрового розвитку рф додало, що доступ до голосових дзвінків відновлять, якщо месенджери почнуть виконувати вимоги російського законодавства. Там також вважають, що це рішення допоможе зменшити кількість шахрайських дзвінків.

Користувачі в росії останніми днями масово скаржаться на проблеми зі здійсненням дзвінків у Telegram і WhatsApp.