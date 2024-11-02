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ПОЛІТИКА

Франція та Бельгія посилюють розслідування щодо Telegram через кримінальні справи

02 листопада 2024, 19:45
Франція та Бельгія посилюють розслідування щодо Telegram через кримінальні справи
з вільних джерел
Власне розслідування Бельгія проводить ще з 2020 року.

Федеральна прокуратура Бельгії спільно з французькою проводить розслідування скандального додадку Telegram.

Про це повідомляє VRT NWS із посиланням на видання De Standaard.

Оскільки модерації у соціальній мережі майже немає, цим охоче користуються злочинці.

Раніше засновнику та генеральному директору Telegram Павлу Дурову пред'явила звинувачення Франція. Міністерство юстиції Франції звинувачує мільярдера в тому, що Telegram, що налічує близько 950 мільйонів користувачів, не вживає заходів проти розповсюдження злочинних та небезпечних повідомлень. Його заарештували наприкінці серпня разом з його дівчиною в аеропорту Ле-Бурже у Парижі.

На той момент не було відомо, що бельгійська судова система вже займається розслідуванням дій популярної мережі. Розслідування у федеральній прокуратурі ведеться ще з 2020 року і пов'язане з тим, що майже кожна справа, яка стосується торгівлі зброєю, свідчить про те, що підозрювані використовують саме Telegram.

Наразі розслідування вступає у нову фазу у зв'язку зі створенням "об'єднаної слідчої групи" (JIT) спільно з французькою системою правосуддя. Завдяки такій команді обидві країни безпосередньо діляться результатами своїх досліджень та можуть здійснювати спільні дії. Слідчим також буде легше співпрацювати під час проведення операцій на іноземній території.

Нагадаємо, у 2024 році Telegram продовжує залишатися основною соціальною мережею, за допомогою якої українці отримують новини. І хоча за останній рік його частка зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73%. Такі дані дослідження медіаспоживання в Україні надала директор Internews Network в Україні, керівник Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак.

Вона зазначила, що ця соцмережа значно перевершує інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні та за останній рік його популярність зросла до 81%. Щодо інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, проте впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.

БельгіяФранціяtelegram

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