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ПОЛІТИКА

Байден: Америка ризикує стати олігархією через технологічний промисловий комплекс

16 січня 2025, 13:59
Байден: Америка ризикує стати олігархією через технологічний промисловий комплекс
Фото: з вільного доступу
Президент повторив слова Дуайта Ейзенхауера, застерігаючи від зростання «технологічного індустріального комплексу» та дезінформації.

Президент США Джо Байден попередив, що в Америці "формується олігархія", яка може завдати шкоди американській демократії, і розкритикував новий «технологічний промисловий комплекс» за небезпечну концентрацію багатства і влади в країні. 

Як пише Financial Times, ці коментарі Байдена під час прощального звернення до американців з Овального кабінету в середу ввечері є завуальованою атакою на найближчих союзників Дональда Трампа, включаючи технологічного мільярдера Ілона Маска.

Байден заявив, що хоче попередити країну про "небезпечну концентрацію влади в руках невеликої кількості надбагатих людей» і про небезпеку того, що їхні «зловживання владою залишаться без контролю".

Він процитував застереження покійного президента Дуайта Ейзенхауера в його прощальній промові 1961 року, присвяченій військово-промисловому комплексу, і сказав, що взаємодія між урядом і технологіями ризикує бути такою ж згубною.

"Я не менше занепокоєний потенційним зростанням технологічного індустріального комплексу, який може становити реальну небезпеку і для нашої країни. Американців ховають під лавиною фейків та дезінформації, що уможливлює зловживання владою. Вільна преса руйнується. Редактори зникають. Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів", – сказав Байден.

Слова Байдена є відсиланням до найбагатшої людини в світі – Ілона Маска, власника соціальної мережі X і засновника компанії з виробництва електромобілів Tesla, який надав величезну фінансову підтримку кампанії Трампа і став одним з його найближчих союзників. 

У промові Байден також розповів про позитивні моменти свого президентського терміну. 

На момент завершення каденції рейтинг Джо Байдена досяг нового мінімуму. Згідно з результатами опитування FiveThirtyEight, лише 36,7% американців схвалюють його роботу на посаді, натомість 55,8% не схвалюють.

Байден висловив сподівання, що в майбутньому його досягнення будуть оцінені більш прихильно.

"Знадобиться час, щоб відчути повний вплив всього, що ми зробили разом, але насіння посаджене, і воно проросте і буде цвісти десятиліттями", – сказав він.

У зовнішній політиці чинний президент поставив собі в заслугу західну підтримку України після повномасштабного вторгнення росії.

СШАолігархиДжо Байден

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