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ПОЛІТИКА

Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні

21 травня 2023, 09:31
Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні
США роблять усе можливе для зміцнення оборони України.

США виділяють для України новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Штатів.

Американський лідер анонсував новий пакет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7. Байден під час розмови заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння росії.

Пакет включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, артилерійські снаряди, засоби протитанкової броні та критичні засоби активації на суму до 375 мільйонів доларів, що Україна використовує на полі бою, щоб дати відсіч неспровокованій агресивній війні росії.

Що отримає Україна

• додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

• артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

• ракети з трубним пуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

• протитанкові системи Javelin і AT-4;

• боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;

• підривні боєприпаси;

• броньовані мостові системи;

• броньовані медичні машини;

• вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

• матеріально-технічного забезпечення;

• тепловізійні системи;

• запчастини та інше польове обладнання.

Сьогодні, 21 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Політики провели зустріч у рамках саміту G7.

Крім того, Зеленський на саміті провів зустрічі з іншими світовими лідерами, а саме з прем'єрами Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом Франції, Південної Кореї та європейськими чиновниками.

Байденвійськова допомогавійна

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