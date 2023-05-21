Зеленський виступив на сесії саміту G7 та України

Демократія потребує більшого - глобального лідерства, і саме це забезпечує співпраця, наголосив Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на сесії саміту країн Великої сімкита України заявив про необхідність глобального лідерства демократії.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що Україна разом з союзниками й партнерами досягли такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, міжнародне право і свободу зважали.

"У світі були намагання ігнорувати й зневажати те, що ми цінуємо. Але зараз це неможливо. Зараз наша сила зростає. І кожен, хто може забажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша вірогідність, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом росії. Але чи достатньо цього?", - вказав він.

Український лідер наголосив, що демократія потребує більшого.

"Я вважаю, нам потрібне очевидне глобальне лідерство демократії. Це головне, що ми забезпечуємо нашою співпрацею", - додав Зеленський.

Президент України подякував світовим лідерам за системи ППО та рішення про тренування пілотів ЗСУ на сучасних винищувачах.

"Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є в нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є в нас...Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія", - підкреслив глава держави.

Зеленський зауважив, що за майже за 15 місяців повномасштабної війни Україна спільно з західними партнерами ухвалила сотні безпекових рішень: про формування коаліцій оборонної підтримки, санкції проти агресора, захист ринків та фінансової стійкості.

Водночас, за словами президента, Україна наголошує на принципі превентивної безпеки та хотіла б, "щоб наші команди розставили крапки над "і" у справі гарантій безпеки до Вільнюса - саміту (НАТО - ред.), на який очікує євроатлантика".

"Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - наголосив президент.

Український лідер звернувся до кожного лідера окремо.

Зокрема, президенту США Джозефу Байдену подякував за те, що той "наповнює змістом глобальний бренд безпеки для демократії", за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів.

"Я вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі! ", - наголосив Зеленський.