Байден делегує управління законом про підтримку України главам Мінфіну і Держдепу

Делегування стосується виконання закону про конфіскацію російських активів на користь України.

Президент США Джо Байден делегував свої повноваження за законом про підтримку України главам Мінфіну і Держдепартаменту США.

Про це повідомляє Білий дім.

У відповідному розпорядженні Байден делегує міністерці фінансів Джанет Єллен та Державному секретареві Ентоні Блінкену нсвої функції та повноваження, передбачені певними розділами Закону “Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців” (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act - REPO).

Закон REPO був прийнятий одночасно із законодавством про допомогу Україні і підписаний президентом США у квітні.

Як відомо, цей Закон дозволяє конфіскувати частину з близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб спрямувати кошти на відбудову України.

Згідно положень закону, упродовж 90 днів після його ухвалення президент і Міністерства фінансів мають розпочати пошук російських активів у США і відзвітувати про це Конгресу упродовж 180 днів. Через місяць після цього терміну президент матиме змогу «вилучати, конфісковувати, передавати або накладати арешт» на будь-які російські державні суверенні активи, включно з будь-якими відсотками, що знаходяться в межах американської юрисдикції.

Нагадаємо, перший транш із доходів від заморожених активів рф на €1,4 мільярда Україна отримає на початку серпня, вже наступного тижня.