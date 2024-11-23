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ПОЛІТИКА

Байден демонструє рішучість у відповідь на погрози путіна – The Hill

23 листопада 2024, 16:03
Байден демонструє рішучість у відповідь на погрози путіна – The Hill
Якби Вашингтон проявив ту ж рішучість перед порожніми ядерними погрозами путіна кілька років тому, війна в Україні могла б уже завершитися.

17 листопада президент Джо Байден нарешті погодився дозволити Україні використовувати ракетні комплекси великої дальності ATACMS проти російських цілей, спочатку в Курській області, яку Україна захопила на початку цього року. Його рішення стало відповіддю на те, що росія залучила військових КНДР для повернення регіону.

Про це пише The Hill.

Протягом двох днів після отримання дозволу від Білого дому Україна випустила вісім ракет ATACMS по складу озброєнь поблизу міста Карачев в Брянській області росії.

Якими б не були його мотиви, рішення Байдена надати українцям дозвіл на використання ракет ATACMS по території росії може свідчити про те, що нарешті, коли термін його повноважень добігає кінця, президент вирішив більше не стримувати себе страхом перед російською ядерною загрозою, яка так і не матеріалізувалася.

Владімір ПутінДжо Байденatacmsвійна в Україні

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