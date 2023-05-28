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ПОЛІТИКА

Байден домовився з республіканцями за підвищення ліміту держборгу – Reuters

28 травня 2023, 11:59
Байден домовився з республіканцями за підвищення ліміту держборгу – Reuters
Деталі угоди невідомі, проте відомо про принципову згоду сторін.

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Конгресу Кевін МакКарті досягли попередньої угоди щодо підвищення боргу федерального уряду на 31,4 трильйона доларів/

Про це повідомили джерела Reuters.

"Білий дім і учасники переговорів від республіканців Палати представників досягли принципової угоди щодо запобігання дефолту за боргом", — повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

Водночас, за даними джерел, угода не є остаточною, наразі залишається обговорити ще «одне-два дрібних питання».

Раніше в суботу ввечері Байден і Маккарті провели 90-хвилинну телефонну розмову, щоб обговорити угоду.

Точні деталі остаточної угоди не оприлюднюють, але відомо, що учасники переговорів погодилися обмежити не пов’язані з обороною дискреційні витрати на рівні 2023 року на два роки в обмін на збільшення боргу протягом аналогічного періоду.

Востаннє країна була настільки близькою до дефолту в 2011 році, коли у Вашингтоні так само були президент і Сенат від Демократичної партії, а Палата представників — під керівництвом республіканців.

Зрештою, тоді Конгрес запобіг дефолту, однак економіка пережила серйозні потрясіння, включаючи перше в історії зниження  кредитного рейтингу Сполучених Штатів і великий розпродаж акцій.

МакКарті заявив, що хотів би провести голосування щодо законопроекту про обмеження боргу вже у вівторок і пообіцяв дати членам Палати представників 72 години, щоб ознайомитись із законом, перш ніж винести його на голосування. 

Байдендержборгреспубліканці

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