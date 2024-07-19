Байден доручив опитування щодо шансів Камали Гарріс на виборах

Чинний президент США вже не настільки рішучий у думці продовжити кампанію.

Президент США Джо Байден доручив провести опитування, щоб дізнатися думку американців щодо шансів Камали Гарріс перемогти у президентських виборах.

Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерело.

"У той час як найближче оточення президента та його штаб непохитні, щодо його беззаперечної участі у подальшій виборчій кампанії, сам Байден став більш сприйнятливим до закликів вийти з перегонів", – зазначив співрозмовник.

Джерело додало, що президент США наразі почувається "втомленим та виснаженим" через коронавірус, який у нього діагностували учора.

Деякий час Байден планує провести на самоізоляції у своїй резиденції у штаті Делавер, що дасть йому змогу "замислитись про майбутнє та переговорити з людьми в оточенні".

За даними ЗМІ, віцепрезидентка США Камала Гарріс вважається найімовірнішим претендентом на заміну Байдену у разі його виходу із передвиборчих перегонів. Ці дані підтверджуються опитуваннями виборців.

Дослідження показало, що 79% демократів підтримали б Гарріс у якості кандидата від Демократичної партії на виборах у листопаді, якби Байден вирішив відмовитися від участі в перегонах. Приблизно 28% партійців сказали, що Гарріс має більше шансів перемогти кандидата від республіканців Дональда Трампа, аніж чинний президент. Близько 32% вважають, що віцепрезидентка має такі ж шанси.