Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден доручив опитування щодо шансів Камали Гарріс на виборах

19 липня 2024, 11:42
Байден доручив опитування щодо шансів Камали Гарріс на виборах
з вільних джерел
Чинний президент США вже не настільки рішучий у думці продовжити кампанію.

Президент США Джо Байден доручив провести опитування, щоб дізнатися думку американців щодо шансів Камали Гарріс перемогти у президентських виборах.

Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерело.

"У той час як найближче оточення президента та його штаб непохитні, щодо його беззаперечної участі у подальшій виборчій кампанії, сам Байден став більш сприйнятливим до закликів вийти з перегонів", – зазначив співрозмовник.

Джерело додало, що президент США наразі почувається "втомленим та виснаженим" через коронавірус, який у нього діагностували учора.

Деякий час Байден планує провести на самоізоляції у своїй резиденції у штаті Делавер, що дасть йому змогу "замислитись про майбутнє та переговорити з людьми в оточенні".

За даними ЗМІ,  віцепрезидентка США Камала Гарріс вважається найімовірнішим претендентом на заміну Байдену у разі його виходу із передвиборчих перегонів. Ці дані підтверджуються опитуваннями виборців.

Дослідження показало, що 79% демократів підтримали б Гарріс у якості кандидата від Демократичної партії на виборах у листопаді, якби Байден вирішив відмовитися від участі в перегонах. Приблизно 28% партійців сказали, що Гарріс має більше шансів перемогти кандидата від республіканців Дональда Трампа, аніж чинний президент. Близько 32% вважають, що віцепрезидентка має такі ж шанси.

Джо БайденВибори в СШАГарріс

Останні матеріали

Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється