Байден заразився коронавірусом – CNN

За даними Білого дому, тест президента показав позитивний результат і він відчуває легкі симптоми.

81-річний президеет США Джо Байден отримав позитивний результат на COVID-19 після заходу в Лас-Вегасі, де він згодом мав виступити на щорічній конференції UnidosUS.

Про це пише CNN.

Лікар президента повідомив, що Байден отримав першу дозу ліків Paxlovid і самоізолювався у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, відповідно до вказівок Центру контролю та профілактики захворювань США.

"Сьогодні вдень у президента з’явилися симптоми недуги у верхніх дихальних шляхах, включаючи нежить і непродуктивний кашель із загальним нездужанням", — йдеться в записці лікаря Байдена, наданій прес-секретарем Білого дому Карін Жан-П’єр.

Лікар додав, що президенту провели тестування на COVID-19 і результати були позитивними.



Підтвердження Білого дому з'явилося через півтори години після того, як президент мав з'явитися на конференції разом із генеральною директоркою UnidosUS Джанет Мургіа.

"Я щойно розмовляла по телефону з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і щойно отримав позитивний результат на Covid", — сказала Мургія присутнім.