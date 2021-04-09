Байден доручив розсекретити документи про теракти 11 вересня

Президент США розпорядився оприлюднити документи, пов'язані з розслідуванням терористичних актів 11 вересня 2001 року.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає Укрінформ.

"Наближаючись до 20-х роковин цього трагічного дня... я підписав розпорядження, що пропонує міністерству юстиції та іншим відомствам забезпечити розсекречення документів, які стосуються розслідувань ФБР стосовно подій 11 вересня", - заявив Байден.

Він нагадав, що, коли балотувався в президенти, взяв на себе зобов'язання "забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні напади на Америку 11 вересня 2001 року".

Президент США підкреслив, що він як і раніше серцем з родинами, які постраждали 11 вересня. "І моя адміністрація продовжуватиме шанобливо взаємодіяти з членами цієї спільноти", - додав американський лідер.

Відповідно до розпорядження, документи мають бути оприлюднені протягом шести місяців.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден привітав рішення міністерства юстиції переглянути секретність документів щодо терактів 11 вересня 2001 року напередодні 20-ї річниці трагедії.