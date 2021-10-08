ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден привітав рішення міністерства юстиції переглянути секретність документів щодо терактів 11 вересня 2001 року напередодні 20-ї річниці трагедії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США можуть розсекретити документи про теракти 11 вересня
У зв'язку з цим я вітаю сьогоднішнє звернення міністерства юстиції, в якому воно висловлює прихильність знову розглянути документи, на які раніше уряд розповсюдив гриф секретності, і зробити це якомога швидше
Фото: Reuters
Таку заяву Байдена було опубліковано на сайті Білого дому.
"Як я обіцяв під час своєї кампанії, адміністрація прихильна до забезпечення максимального рівня прозорості відповідно до закону і дотримання суворих вказівок, випущених під час адміністрації Обами-Байдена, щодо використання державної таємниці", - йдеться у заяві Байдена.
"У зв'язку з цим я вітаю сьогоднішнє звернення міністерства юстиції, в якому воно висловлює прихильність знову розглянути документи, на які раніше уряд розповсюдив гриф секретності, і зробити це якомога швидше", - зазначається в публікації на сайті Білого дому.
Як відомо, терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий як 9/11) — серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда", здійснена 11 вересня 2001 року на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, більше як 6 000 осіб отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.
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