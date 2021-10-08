У США можуть розсекретити документи про теракти 11 вересня

У зв'язку з цим я вітаю сьогоднішнє звернення міністерства юстиції, в якому воно висловлює прихильність знову розглянути документи, на які раніше уряд розповсюдив гриф секретності, і зробити це якомога швидше

Президент США Джо Байден привітав рішення міністерства юстиції переглянути секретність документів щодо терактів 11 вересня 2001 року напередодні 20-ї річниці трагедії.

Таку заяву Байдена було опубліковано на сайті Білого дому.

"Як я обіцяв під час своєї кампанії, адміністрація прихильна до забезпечення максимального рівня прозорості відповідно до закону і дотримання суворих вказівок, випущених під час адміністрації Обами-Байдена, щодо використання державної таємниці", - йдеться у заяві Байдена.

"У зв'язку з цим я вітаю сьогоднішнє звернення міністерства юстиції, в якому воно висловлює прихильність знову розглянути документи, на які раніше уряд розповсюдив гриф секретності, і зробити це якомога швидше", - зазначається в публікації на сайті Білого дому.

Як відомо, терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий як 9/11) — серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда", здійснена 11 вересня 2001 року на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, більше як 6 000 осіб отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.