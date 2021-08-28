Байден доручив виділити до $60 млн на безпекову допомогу Україні

Доручаю держсекретареві, згідно з ч. 506(a)(1) Акту про зовнішню допомогу від 1961 року cкоординувати виділення до 60 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також військове навчання й підготовку, для надання допомоги Україні

Президент США Джо Байден підписав доручення виділити до 60 млн доларів на товари та послуги Міноборони США, що призначаються для безпекової допомоги Україні.

Відповідний документ Білий дім опублікував 27 серпня, пише "Європейська правда".

"Доручаю держсекретареві, згідно з ч. 506(a)(1) Акту про зовнішню допомогу від 1961 року cкоординувати виділення до 60 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також військове навчання й підготовку, для надання допомоги Україні", - зазначається у документі.

Ймовірно, йдеться про частину допомоги у рамках погодженого пакету обсягом 150 млн доларів, другої частини безпекової допомоги для України, який затвердили у червні 2021 року.

У липні Палата представників схвалила проєкт про фінансування Держдепу у 2022 році, що передбачає збільшення оборонної допомоги Україні.

27 серпня у Білому домі підтвердили, що криза в Афганістані не змінила цих планів. Візит Зеленського припадає на день, коли США мають остаточно залишити країну.