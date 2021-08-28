ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден підписав доручення виділити до 60 млн доларів на товари та послуги Міноборони США, що призначаються для безпекової допомоги Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден доручив виділити до $60 млн на безпекову допомогу Україні
Доручаю держсекретареві, згідно з ч. 506(a)(1) Акту про зовнішню допомогу від 1961 року cкоординувати виділення до 60 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також військове навчання й підготовку, для надання допомоги Україні
Фото: з вільних джерел
Відповідний документ Білий дім опублікував 27 серпня, пише "Європейська правда".
"Доручаю держсекретареві, згідно з ч. 506(a)(1) Акту про зовнішню допомогу від 1961 року cкоординувати виділення до 60 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також військове навчання й підготовку, для надання допомоги Україні", - зазначається у документі.
Ймовірно, йдеться про частину допомоги у рамках погодженого пакету обсягом 150 млн доларів, другої частини безпекової допомоги для України, який затвердили у червні 2021 року.
У липні Палата представників схвалила проєкт про фінансування Держдепу у 2022 році, що передбачає збільшення оборонної допомоги Україні.
Нагадаємо, 31 серпня має відбутися візит до США президента України Володимира Зеленського та його перша зустріч з Джо Байденом з часу його вступу на посаду президента.
27 серпня у Білому домі підтвердили, що криза в Афганістані не змінила цих планів. Візит Зеленського припадає на день, коли США мають остаточно залишити країну.
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28 08 2021 16:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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