У Білому домі підтвердили зустріч Байдена із Зеленським наступного тижня

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі підтвердила, що наступного тижня Президент США Джо Байден зустрінеться у Вашингтоні з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Псакі заявила журналістам у п'ятницю.

"Наступного тижня Президент Байден зустрінеться з Президентом України Зеленським у Білому домі. Буде висловлено підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у зв'язку з російською агресією на Донбасі та Криму, обговорюватиметься співпраця в галузі енергетичної безпеки, підтримка зусиль Президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ, що ґрунтуються на наших спільних демократичних цінностях", - сказала вона.

Як повідомлялося, Зеленський наприкінці серпня відвідає США на запрошення Байдена. Візит розпочнеться 30 серпня. Порядок денний включатиме низку заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Зустріч двох президентів відбудеться 31 серпня.