ПОЛІТИКА НОВИНИРечниця Білого дому Дженніфер Псакі підтвердила, що наступного тижня Президент США Джо Байден зустрінеться у Вашингтоні з Президентом України Володимиром Зеленським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білому домі підтвердили зустріч Байдена із Зеленським наступного тижня
Наступного тижня Президент Байден зустрінеться з Президентом України Зеленським у Білому домі
Фото: ОП
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Псакі заявила журналістам у п'ятницю.
"Наступного тижня Президент Байден зустрінеться з Президентом України Зеленським у Білому домі. Буде висловлено підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у зв'язку з російською агресією на Донбасі та Криму, обговорюватиметься співпраця в галузі енергетичної безпеки, підтримка зусиль Президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ, що ґрунтуються на наших спільних демократичних цінностях", - сказала вона.
Як повідомлялося, Зеленський наприкінці серпня відвідає США на запрошення Байдена. Візит розпочнеться 30 серпня. Порядок денний включатиме низку заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Зустріч двох президентів відбудеться 31 серпня.
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