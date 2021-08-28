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У Білому домі підтвердили зустріч Байдена із Зеленським наступного тижня

Наступного тижня Президент Байден зустрінеться з Президентом України Зеленським у Білому домі
Речниця Білого дому Дженніфер Псакі підтвердила, що наступного тижня Президент США Джо Байден зустрінеться у Вашингтоні з Президентом України Володимиром Зеленським.
У Білому домі підтвердили зустріч Байдена із Зеленським наступного тижня Фото: ОП
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Псакі заявила журналістам у п'ятницю.
 
"Наступного тижня Президент Байден зустрінеться з Президентом України Зеленським у Білому домі. Буде висловлено підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у зв'язку з російською агресією на Донбасі та Криму, обговорюватиметься співпраця в галузі енергетичної безпеки, підтримка зусиль Президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ, що ґрунтуються на наших спільних демократичних цінностях", - сказала вона.
 
Як повідомлялося, Зеленський наприкінці серпня відвідає США на запрошення Байдена. Візит розпочнеться 30 серпня. Порядок денний включатиме низку заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Зустріч двох президентів відбудеться 31 серпня.
 
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28 08 2021 10:17
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