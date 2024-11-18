Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети по Курській області рф

Рішення було ухвалено для того, щоб утримати Північну Корею від відправки ще більшої кількості військ до росії для війни проти України.

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден зняв обмеження на використання Україною ракет дальнього радіуса дії лише в межах Курської області російської федерації (рф). Відповідне рішення було ухвалено близько трьох днів тому.

Про це повідомляє AXIOS.

Як пояснює джерело видання, рішення було ухвалено для того, щоб утримати Північну Корею від відправки ще більшої кількості військ до росії для війни проти України.

"Американські чиновники сподіваються, що якщо північнокорейські війська в Курську зазнають удару, Пхеньян може переглянути своє рішення про відправку військ до росії, і російська контратака в Курську провалиться", - додає AXIOS.

Тим часом заступник директора російської програми Фундації “На захист демократії” (FDD) з питань росії Джон Харді переконаний у тому, що дозвіл на застосування далекобійного озброєння не повинен обмежуватись лише Курською областю, оскільки ураження високопріоритетних цілей по усій території рф може поставити Київ у кращу позицію під час потенційних переговорів. Зокрема це може примусити Москву до мораторію на удари по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури.

Зазначимо, що Україна протягом останніх місяців неодноразово зверталася до Сполучених Штатів та інших союзників із проханням дозволити використання їхнього озброєння для ударів по об'єктах російської армії, які знаходяться на значній відстані від кордонів України. Однак раніше Вашингтон досить обережно ставився до таких ініціатив.

17 листопада адміністрація Джо Байдена зняла обмеження, які блокували Україну від використання наданої США зброї для ударів углиб російської території.