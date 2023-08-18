Байден готовий зустрітися з Кім Чен Ином

Американський президент Джо Байден готовий до зустрічі з північнокорейським колегою без будь-яких попередніх умов, аби обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

Про це передає Kyodo.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден готовий до зустрічі з північнокорейським лідером без будь-яких попередніх умов.

"Ми готові сісти і вести переговори без попередніх умов", - сказав Кірбі.

Він додав, що Північна Корея поки не відповіла позитивно на цю пропозицію, але вона все ще актуальна.

Кірбі зробив це зауваження за день до тристоронній саміту, який Байден збирається провести з лідерами Японії та Південної Кореї, і на якому швидкий розвиток ядерного та ракетного потенціалу Північної Кореї буде головним пунктом порядку денного.

Нагадаємо, що раніше Байден підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай.