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ПОЛІТИКА

Байден підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай

10 серпня 2023, 09:42
Байден підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай
При цьому Байден зазначив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги.

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій Сполучених Штатів у технологічні компанії з Китаю.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Розвиток чутливих технологій і продуктів, що мають вирішальне значення для збройних сил, розвідки, спостереження або кібер-можливостей є незвичайною і винятковою загрозою національній безпеці, джерело якої повністю або в значній частині за межами Сполучених Штатів, і що деякі інвестиції Сполучених Штатів можуть посилити цю загрозу", - заявив президент США.

При цьому Байден зазначив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги.

Відкриті глобальні потоки капіталу створюють цінні економічні можливості та сприяють конкурентоспроможності, інноваціям та продуктивності.

З його слів, Сполучені Штати завжди підтримують транскордонні інвестиції, якщо це не суперечить захисту інтересів національної безпеки країни.

На думку аналітиків, контроль за інвестиціями став частиною ініціатив Білого дому щодо обмеження потенціалу Китаю у розробці технологій наступного покоління, зокрема у військовій сфері. Ці заходи додатково ускладнили вже напружені відносини між США та КНР.

Раніше повідомлялось, що іноземні інвестиції в Китай скоротилися до найнижчого рівня за останні 25 років.

БайденКитайінвестиції

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