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ПОЛІТИКА

Іноземні інвестиції в Китай скоротилися до найнижчого рівня за останні 25 років – Bloomberg

08 серпня 2023, 12:42
Іноземні інвестиції в Китай скоротилися до найнижчого рівня за останні 25 років – Bloomberg
Фото: mybanktracker.com
Крім іншого, китайська влада посилила контролю щодо іноземних компаній.

Один із показників нових іноземних інвестицій у Китаї за підсумками другого кварталу скоротився до найнижчого рівня за останні 25 років. Як результат, посилилися занепокоєння щодо того, наскільки геополітична напруженість і уповільнення відновлення економіки можуть зашкодити бізнесу. 

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, зобов'язання за прямими інвестиціями – показник прямих іноземних інвестицій у Китаї – впали до $4,9 млрд у квітні-червні, що на 87% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найменшим показником за будь-який квартал, починаючи з 1998 року.

"Падіння ПІІ викликає тривогу", – сказала економістка з питань Китаю в Societe Generale SA Мішель Лам.

Як зазначається, привабливість Китаю для іноземних компаній як місце для інвестування останніми роками була підірвана. Мита США під час торгової війни призвели до зростання витрат, пандемія обмежила доступ до країни майже на три роки, а зростання геополітичної напруженості змусило компанії переглянути свої ризики.

Повільне відновлення економіки цього року ще більше послабило довіру серед закордонних компаній, прибутки яких впали двозначними темпами на тлі низького споживчого попиту в країні. Крім того, китайські компанії в автомобільній промисловості стають все більш конкурентоспроможними та скорочують продажі та прибутки іноземних фірм. Закордонні автовиробники були одними з найбільших інвесторів у Китаї.

Крім того, деякі закордонні компанії стривожені посиленням контролю з боку китайської влади.

Раніше повідомлялось, що Китай стає все менш важливим для німецьких експортерів.

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