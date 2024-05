Китай почав випробування найбільшого авіаносця у своїй історії

На відміну від попередніх авіаносців цей отримав стартові катапульти.

Третій китайський авіаносець "Фуцзянь" вирушив на свої перші ходові випробування у середу, 1 травня.

Про це повідомила щоденна газета Global Times.

Авіаносець залишив Шанхайську судноверф "Цзяннань" близько 8 години ранку. Ходові випробування спрямовані насамперед на перевірку надійності та стійкості силових установок та електричних систем корабля.

Ходові випробування не стали несподіванкою: раніше ЗМІ неодноразово звертали увагу на те, що корабель знаходиться у високому ступені готовності. Також у минулому році повідомлялось, що "Фуцзянь" передадуть до складу Військово-морських сил КНР у 2025-му.

"Фуцзянь" є авіаносцем з неядерною силовою установкою. За даними з відкритих джерел, він має довжину близько 315 м та ширину в районі 75 м.

Водотоннажність корабля (повна) складає 80 тис т. Новий авіаносець більший за "Ляонін" і "Шаньдун" – два інших китайських корабля такого класу.

Він є також найбільшим і найбільш могутнім військовим кораблем з усіх, колись побудованих азіатської країною і одним з найбільших військово-морських кораблів у світі всіх часів.

Що є ще більш важливим, "Фуцзянь" став першим авіаносцем КНР, який отримав систему CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), яка дозволяє літаку злітати за допомогою катапульти і сідати з використанням аерофінішера. Для запуска авіації будуть використовувати новітні електромагнітні катапульти.