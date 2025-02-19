Прихована історія першої поїздки Трампа до Москви в 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг

Зовнішньополітичний оглядач британської The Guardian Люк Гардінг у 2017 році опублікував в американському виданні Politico уривок з книги "Змова: таємні зустрічі, брудні гроші та як росія допомогла Дональду Трампу перемогти". Автор доволі детально описує як відбувався процес вербування Трампа радянським КДБ. Вчорашні заяви Трампа щодо України та війни росії свідчать, що він як агент, майже напевно, перейшов в спадок до нинішніх можновладців в Кремлі.

У 1987 році молодий девелопер поїхав до Радянського Союзу. КДБ майже напевно долучився до того, щоб ця поїздка відбулася.

Це був 1984 рік, і у генерала Володимира Крючкова виникла проблема. Генерал обіймав одну з найвищих посад у КДБ. Він очолював Перше головне управління – престижний підрозділ КДБ, відповідальний за збір зовнішньої розвідки.

Крючков почав свою кар'єру з п'яти років роботи в радянській місії в Будапешті під керівництвом посла Юрія Андропова. У 1967 році Андропов став головою КДБ. Крючков переїхав до Москви, обійняв низку відповідальних посад і здобув репутацію відданого і працьовитого офіцера. До 1984 року управління Крючкова в Москві було більшим, ніж будь-коли раніше – 12 000 офіцерів, порівняно з приблизно 3 000 у 1960-х роках. Його штаб-квартира в Ясенево, на південній околиці міста, розширювалася: робітники були зайняті будівництвом 22-поверхової прибудови та нової 11-поверхової будівлі.

У політиці назрівали зміни. Незабаром у Кремлі з'явиться нова людина – Михайло Горбачов. Горбачовська політика розрядки із Заходом – освіжаючий контраст до глобальної конфронтації попередніх генеральних секретарів – означала, що робота управління за кордоном була важливішою, ніж будь-коли.

Крючков зіткнувся з кількома викликами. По-перше, у Вашингтоні при владі перебував яструбиний президент Рональд Рейган. КДБ вважав двох його попередників, Джеральда Форда і Джиммі Картера, слабкими. На відміну від них, Рейган розглядався як потужний супротивник. Керівництво дедалі більше переймалося тим, що, як воно помилково вважало, було американською змовою з метою нанесення превентивного ядерного удару по СРСР.

Приблизно в цей час Дональд Трамп, схоже, привернув увагу радянської розвідки. Як це сталося і з чого почалися ці стосунки – відповідь захована десь у таємних архівах КДБ. Якщо припустити, що документи все ще існують.

Перший візит Трампа до радянської Москви в 1987 році виглядає, з точки зору ретроспективи, як частина системи. У досьє колишнього британського розвідника Крістофера Стіла стверджується, що Кремль готував Трампа "щонайменше п'ять років" до його приголомшливої перемоги на президентських виборах у США 2016 року. Це повертає нас приблизно до 2011 або 2012 року.

Насправді, СРСР теж був зацікавлений у ньому на три десятиліття раніше. Вище керівництво радянської дипломатичної служби організувало його візит до Москви у 1987 році за сприяння КДБ. Це сталося в той час, коли Крючков намагався вдосконалити оперативні методи КДБ в одній конкретній і чутливій сфері. Шеф шпигунів хотів, щоб співробітники КДБ за кордоном вербували більше американців.

Окрім зміни політики в Москві, Крючкову довелося зіткнутися зі збором розвідувальної інформації. Результати від офіцерів КДБ за кордоном були невтішними. Занадто часто вони вдавали, що отримали інформацію з таємних джерел. Насправді ж вони переробляли матеріал з газет або підхоплювали плітки за обідом з журналістом. Занадто багато резидентур мали на обліку "паперових агентів" – цілей для вербування, які не мали нічого спільного з реальною розвідкою.

Крючков розіслав низку засекречених доповідних записок начальникам управлінь КДБ. Олег Гордієвський, який раніше мешкав у Данії, а потім у Великій Британії, скопіював їх і передав британській розвідці. Пізніше він опублікував їх у співавторстві з істориком Крістофером Ендрю під назвою "Інструкції товариша Крючкова: цілком таємні файли про закордонні операції КДБ 1975-1985".

У січні 1984 року Крючков звернувся до цієї проблеми під час піврічного огляду, що проходив у Москві, а півроку потому – на спеціальній конференції. Нагальна тема: як покращити вербування агентів. Генерал закликав своїх офіцерів бути більш креативними. Раніше вони робили ставку на виявлення кандидатів, які виявляли ідеологічні симпатії до СРСР: лівих, профспілкових діячів тощо. До середини 1980-х таких було не так багато. Тому співробітники КДБ повинні сміливіше використовувати матеріальні стимули: гроші. І використовувати лестощі, важливий інструмент.

За словами Ендрю і Гордієвського, Центр, як називали штаб-квартиру КДБ, був особливо стурбований відсутністю успіхів у вербуванні громадян США. Лінія зв'язків з громадськістю –тобто відділ політичної розвідки, розміщений у резидентурах КДБ за кордоном, – отримав чіткі вказівки знайти "американські об'єкти для обробки або, принаймні, офіційних контактів". "Основні зусилля повинні бути зосереджені на придбанні цінних агентів", – зазначив Крючков.

Одним із рішень було ширше використовувати "можливості дружніх розвідувальних служб" – наприклад, чехословацьких або східнонімецьких шпигунських мереж.

І ще: "Подальше вдосконалення оперативної роботи з агентурою вимагає повнішого і ширшого використання конфіденційних і спеціальних неофіційних контактів. Вони повинні бути встановлені головним чином серед видатних політичних і громадських діячів, а також важливих представників бізнесу і науки". Вони повинні не лише постачати цінну інформацію, але й активно впливати на зовнішню політику країни у вигідному для СРСР напрямку.

КДБ також розповсюджував секретну анкету, яка радила оперативним працівникам, на що слід звертати увагу для успішного проведення вербування. У квітні 1985 року ця анкета була оновлена для "видатних діячів Заходу". Мета управління полягала в тому, щоб залучити об'єкт "до співпраці з нами в тій чи іншій формі". Це міг бути "агент, або конфіденційний, або спеціальний, або неофіційний контакт".

Анкета вимагала вказати основні дані – ім'я, професію, сімейний стан і матеріальне становище. Були й інші питання: яка ймовірність того, що "суб'єкт може прийти до влади (зайняти пост президента або прем'єр-міністра)"? І оцінка особистості. Наприклад: "Чи є гордість, зарозумілість, егоїзм, честолюбство або марнославство серед природних рис суб'єкта?"

Найбільш показовий розділ стосувався компромату. Документ вимагав: "Компрометуюча інформація про суб'єкта, включаючи незаконні дії у фінансових і комерційних справах, інтриги, спекуляції, хабарі, хабарництво... і використання свого становища для власного збагачення". Плюс "будь-які інші відомості", що компрометують суб'єкта перед "органами влади країни і громадськістю". Звісно, КДБ міг скористатися цим, погрожуючи розголошенням.

Нарешті, "його ставлення до жінок також викликає інтерес". Документ хотів знати: "Чи має він звичку мати інтрижки з жінками на стороні?"

Коли ж КДБ відкрив справу на Дональда Трампа? Записи служби безпеки Східного блоку свідчать, що це могло статися ще в 1977 році. Це був рік, коли Трамп одружився з Іваною Зельнічковою, двадцятивосьмирічною моделлю з Чехословаччини. Зельнічкова була громадянкою комуністичної країни. Тому нею цікавилися як чехословацька розвідка StB, так і ФБР та ЦРУ.

Зельнічкова народилася у Зліні, авіабудівному місті в Моравії. Її перший шлюб був з австрійським агентом з нерухомості. На початку 1970-х вона переїхала до Канади, спочатку до Торонто, а потім до Монреаля, щоб бути разом з хлопцем – лижним інструктором. Виїхати з Чехословаччини в цей період було, як зазначено в документах, "неймовірно складно". Зельнічкова переїхала до Нью-Йорка. У квітні 1977 року вона вийшла заміж за Трампа.

Згідно з празькими файлами, розсекреченими у 2016 році, чеські шпигуни пильно стежили за парою на Мангеттені. (Агенти, які виконували це завдання, мали кодові імена Аль Джарза і Любош.) Вони відкривали листи, які Іванна надсилала додому своєму батькові Мілошу, інженеру. Мілош ніколи не був ані агентом, ані інформатором. Але він мав функціональні стосунки з чеською таємною поліцією, яка запитувала його, як справи у його доньки за кордоном, і натомість дозволяла їй приїжджати додому. За родиною Трампів у США періодично велося стеження. А коли Івана та Дональд Трамп-молодший відвідали Мілоша в Чехословацькій Соціалістичній Республіці, відбулося подальше шпигунство, або "прикриття".

Як й інші аґенції Східного блоку, чехи ділилися своїми розвідувальними даними зі своїми колегами в Москві КДБ. Трамп міг представляти інтерес з кількох причин. По-перше, його дружина походила зі Східної Європи. По-друге, після 1984 року, коли Кремль експериментував з перебудовою, або реформою Комуністичної партії, Трамп був відомим девелопером і магнатом у сфері нерухомості. Згідно з чеськими матеріалами, Івана згадувала про зростаючий інтерес чоловіка до політики. Чи міг Трамп на якомусь етапі розглянути можливість політичної кар'єри?

КДБ не запрошував би когось до Москви з альтруїзму. Високопосадовці, які прилітали до СРСР у відрядження, зазвичай були лівими письменниками чи культурними діячами. Держава витрачала тверду валюту, гість говорив приємні речі про радянське життя, преса повідомляла про ці висловлювання, вбачаючи в них знак схвалення.

Незважаючи на політику Горбачова, він все ще залишався радянським лідером. КДБ продовжував ставитися до Заходу з глибокою підозрою. Він продовжував докладати зусиль для підриву західних інституцій і здобуття таємних джерел, а НАТО був його стратегічною розвідувальною мішенню № 1.

Наразі незрозуміло, як КДБ ставився до Трампа. Щоб стати повноправним агентом КДБ, іноземець мав погодитися на дві речі. ("Агент" у російському чи британському контексті означав таємне джерело розвідки). Першою була "конспіративна співпраця". Іншою – готовність виконувати вказівки КДБ. Згідно з книгою Ендрю та Гордієвського "Інструкції товариша Крючкова", об'єкти, які не відповідали цим критеріям, класифікувалися як "конфіденційні контакти". російською мовою це називалося "доверительная связь". Прагнення полягало в тому, щоб перетворити довірені контакти на повноцінних агентів, верхню сходинку службової драбини.

Як пояснив Крючков, резидентів КДБ закликали відмовитися від "стереотипних методів" вербування і використовувати більш гнучкі стратегії – за необхідності залучати до допомоги своїх дружин або інших членів сім'ї.

Як розповідав сам Трамп, ідея його першої поїздки до Москви виникла після того, як він опинився поруч з радянським послом Юрієм Дубініним. Це було восени 1986 року, на обіді, який влаштував Леонард Лаудер, син Есте Лаудер. Дочка Дубініна Наталія "читала про хмарочос Трампа і знала про нього все", – зазначив Трамп у своєму бестселері 1987 року "Мистецтво укладати угоди".

Трамп продовжив: "Одне призвело до іншого, і тепер я говорю про будівництво великого розкішного готелю через дорогу від Кремля в партнерстві з радянським урядом".

Балакуча версія Трампа не є повною. За словами Наталії Дубініної, реальна історія включала більш рішучі зусилля радянського уряду, спрямовані на Трампа. У лютому 1985 року Крючков знову поскаржився на "відсутність помітних результатів вербування проти американців у більшості резидентур". Посол прибув до Нью-Йорка в березні 1986 року. Його початкова посада – посол СРСР в ООН; його дочка Дубініна вже жила в місті зі своєю сім'єю і входила до складу радянської делегації в ООН.

Дубінін не мав звітувати перед КДБ. І його роль формально не була розвідувальною. Але він мав тісні контакти з владним апаратом у Москві. Він користувався більшою довірою, ніж інші, менш значущі посли.

Дубініна розповіла, що зустріла батька в аеропорту. Він був уперше в Нью-Йорку. Вона взяла його на екскурсію. Першою будівлею, яку вони побачили, була вежа Трампа на П'ятій авеню, розповіла вона газеті "Комсомольская правда". Дубінін був настільки вражений, що вирішив зайти всередину, щоб зустрітися з власником будівлі. Вони зайшли в ліфт. Нагорі, за словами Дубініної, вони зустріли Трампа.

Посол, який "вільно володів англійською мовою і був блискучим майстром переговорів" зачарував зайнятого Трампа, розповівши йому: "Перше, що я побачив у місті – це вашу вежу!"

Дубініна розповіла: "Трамп одразу розтанув. Він людина емоційна, дещо імпульсивна. Він потребує визнання. І, звичайно, коли він його отримує, йому це подобається. Візит мого батька подіяв на нього, як мед на бджолу".

Ця зустріч відбулася за півроку до ланчу в Estée Lauder. У своїй розповіді Дубініна визнає, що її батько намагався заманити Трампа на гачок. Через кілька тижнів після першої зустрічі з Трампом Дубінін був призначений послом СРСР у Вашингтоні.

Цікава роль самої Дубініної. Згідно з архівом зовнішньої розвідки, контрабандою переправленим на Захід, радянське представництво в ООН було притулком для КДБ і ГРУ (радянської військової розвідки). Багато з 300 радянських громадян, які працювали в секретаріаті ООН, були офіцерами радянської розвідки, які працювали під прикриттям, в тому числі в якості особистих помічників генеральних секретарів. Радянська делегація в ООН мала більший успіх у пошуку агентів і здобутті політичної розвідки, ніж нью-йоркська резидентура КДБ.

Інша дочка Дубініна, Ірина, розповіла, що її покійний батько виконував місію посла. За її словами, він мав налагодити контакти з американською бізнес-елітою. Безумовно, горбачовське Політбюро було зацікавлене в розумінні капіталізму. Але запрошення Дубініна Трампу відвідати Москву, виглядало як класична вербувальна справа, яка мала б повну підтримку і схвалення КДБ.

У книзі "Мистецтво домовлятися" Трамп пише: "У січні 1987 року я отримав листа від Юрія Дубініна, радянського посла в США, який починався словами: "Мені дуже приємно повідомити добру новину з Москви". Далі йшлося про те, що провідне радянське державне агентство з міжнародного туризму, Госкомінтурист, висловило зацікавленість у створенні спільного підприємства для будівництва та управління готелем у Москві"

У Сполучених Штатах було багато амбітних девелоперів – чому ж Москва обрала саме Трампа?

За словами колишнього військового шпигуна ГРУ Віктора Суворова та інших, КДБ керував "Інтуристом", агентством, на яке посилався Трамп. Воно функціонувало як дочірня філія КДБ. Заснований у 1929 році Сталіним, "Інтурист" був офіційним державним туристичним агентством Радянського Союзу. Його робота полягала у перевірці та моніторингу всіх іноземців, які в'їжджали до СРСР. "За моїх часів це був КДБ, – каже Суворов. – Вони давали дозвіл на приїзд". Перше і друге управління КДБ регулярно отримували списки потенційних відвідувачів країни на основі їхніх заяв на отримання візи.

Як оперативник ГРУ, Суворов особисто брав участь у вербуванні, хоча й для конкуруючої служби до КДБ. За його словами, радянські спецслужби завжди були зацікавлені в "молодих амбітних людях" – мобільних бізнесменах, науковцях, "хлопцях з майбутнім".

Опинившись у Москві, вони отримували щедру гостинність. "Все безкоштовно. Є гарні вечірки з гарними дівчатами. Це може бути і сауна, і дівчата, і хто знає, що ще». За словами Суворова, готельні номери або вілли були під "24-годинним контролем", з "камерами спостереження і так далі". "Інтерес тільки один. Зібрати якусь інформацію і зберегти цю інформацію про нього на майбутнє".

За словами Суворова, ці операції з використанням брудних технологій були розраховані на довгострокову перспективу. КДБ витрачав зусилля на відвідування студентів з країн, що розвиваються, не в останню чергу з Африки. Через 10 або 20 років деякі з них стали б "ніким". Але інші піднялися б до впливових позицій у своїх країнах.

Як пояснював Суворов: "Саме в цей момент ви говорите: "Тук-тук! Пам'ятаєте той чудовий час у Москві? Був чудовий вечір. Ви були такі п'яні. Ти не пам'ятаєш? Ми просто покажемо тобі дещо на добру пам'ять".

До січня 1987 року Трамп наблизився до статусу "видатної особи", про яку йдеться в записці Крючкова. Дубінін вважав Трампа достатньо цікавим, щоб організувати його поїздку до Москви. Інший тридцятирічний радянський дипломат, який жив у США, Віталій Чуркін – майбутній посол в ООН – допоміг його організувати. 4 липня 1987 року Трамп вперше прилетів до Москви разом з дружиною Іваною та Лізою Каландрою, італо-американською асистенткою Івани.

Москва була, як писав Трамп, "надзвичайним досвідом". Подружжя Трампів зупинилося в номері Леніна в готелі "Національ", недалеко від Червоної площі. Сімдесятьма роками раніше, у жовтні 1917 року, Ленін і його дружина, Надія Крупська, провели тиждень у номері 107. Готель був з'єднаний зі скляно-бетонним комплексом "Інтурист" по сусідству і фактично перебував під контролем КДБ. Номер Леніна прослуховувався.

Згідно з "Мистецтвом угоди", Трамп об'їхав "півдюжини потенційних місць для готелю, в тому числі кілька поблизу Червоної площі". "Мене вразило прагнення радянських чиновників укласти угоду", – пише він. Він також відвідав Ленінград, пізніше Санкт-Петербург. На фото Дональд та Івана стоять на Двірцевій площі – він у костюмі, вона в червоній блузці в горошок з ниткою перлів. Позаду них – Зимовий палац і державний Ермітаж.

Того липневого дня радянська преса захоплено писала про візит іноземної знаменитості. Це був Габріель Гарсія Маркес, лауреат Нобелівської премії, письменник і журналіст. У "Правді" була опублікована довга розмова колумбійського гостя з Горбачовим. Гарсія Маркес говорив про те, як південноамериканці, зокрема і він сам, симпатизували соціалізму та СРСР. Москва привезла Гарсія Маркеса на кінофестиваль.

Візит Трампа, схоже, привернув менше уваги. У газетному архіві російської державної бібліотеки в Москві немає жодної згадки про нього. (Або про його візит не повідомлялося, або будь-які статті про нього були непомітно вилучені). Вирізки з газет фіксують візит західнонімецького чиновника та індійський культурний фестиваль.

Приватне досьє КДБ на Трампа, навпаки, стало більшим. Багатосторінковий профіль агентства збагатився свіжими матеріалами, включно з тим, що було отримано за допомогою підслуховування.

З поїздки нічого не вийшло – принаймні нічого з точки зору можливостей для бізнесу в росії. Ця модель невдач повторилася б і в наступних поїздках Трампа до Москви. Але Трамп повернувся до Нью-Йорка з новим відчуттям стратегічного напрямку. Вперше він дав серйозні ознаки того, що розглядає можливість політичної кар'єри. Не в якості мера, губернатора чи сенатора.

Трамп думав про те, щоб балотуватися в президенти.

Джерело: Politico