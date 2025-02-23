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ПОЛІТИКА

Україна розробляє аналоги систем Patriot та потребує гарантій безпеки для завершення війни – Зеленський

23 лютого 2025, 18:33
Україна розробляє аналоги систем Patriot та потребує гарантій безпеки для завершення війни – Зеленський
джерело slovoidilo
Президент також наголосив, що закінчення гарячої фази війни в Україні буде складною та довготривалою роботою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна займається розробкою аналогів систем Patriot.

Це стало частиною його виступу на пресконференції, де він також зазначив, що не вся зброя, про яку домовились на Вашингтонському саміті НАТО у липні 2024 року, ще надійшла в Україну.

Зеленський підкреслив, що Україні необхідно ще 20 систем Patriot для посилення оборони. За його словами, орієнтовна ціна кожної такої системи сягає $1,5—1,8 мільярда, і наразі найбільшу кількість Patriot Україна отримала від Німеччини.

Президент також наголосив, що закінчення гарячої фази війни в Україні буде складною та довготривалою роботою, яка повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки для країни. Зеленський зазначив, що теоретично безпека для України може бути забезпечена через членство в ЄС, а також через фінансування української армії, чисельність якої повинна складати не менше 800 тисяч військових. Однак, за його словами, через опір США та кількох європейських країн Україні доведеться ще довго боротися за членство в НАТО.

Президент також акцентував на важливості практичних кроків для забезпечення справедливого миру. Він підкреслив, що для припинення вогню необхідні не тільки гарантії безпеки, а й верифікація виконання угод. "Коли у тебе дуже активні дії на кордоні в понад 1000 кілометрів, хто це може верифікувати?" — запитав Зеленський, згадуючи постійні порушення режиму припинення вогню після підписання Мінських угод. За його словами, навіть ОБСЄ та відеокамери не змогли забезпечити 100% контроль, і на кордоні були постійні втрати серед українських військових.

Зеленський підкреслив, що для досягнення миру потрібно почати з розуміння практичних кроків щодо гарантій безпеки, які можуть бути надані Європою та США, що є першим кроком на шляху до стабільності в регіоні.

PatriotНАТОВолодимир Зеленськийвійна

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