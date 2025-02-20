Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico

Так вважають російські журналісти-розслідувачі у вигнанні та співзасновники сайту Agentura.ru Андрєй Солдатов та Іріна Бороган, які водночас є старшими науковими співробітниками американського Центру аналізу європейської політики. У колонці для Politico вони пояснюють поточні забаганки путіна, але звертають увагу, що стратегічною метою була і залишається Україна.

кремль вважає крок Трампа правильною відповіддю на вимогу москви поважати російського президента як рівноправного партнера, йдеться у публікації Андрія Солдатова та Ірини Бороган у Politico.

Перші кроки президента США Дональда Трампа на шляху до укладення угоди з Україною викликали бурю емоцій у москві. Ніколи раніше російські ЗМІ не цитували своїх західних колег так широко. Адже останні три роки російському суспільству казали відвернутися від зрадливого, занепадаючого Заходу і дивитися на Схід, а саме – на Китай і Північну Корею. І все ж, навіть найвпливовіша газета країни "Комерсант", яка зазвичай відома своїм поміркованим і раціональним тоном, у своєму огляді міжнародного висвітлення телефонної розмови Трампа з російським президентом вийшла під заголовком "Тріумф путіна".

Але для такої раптової зміни є причина. Меседжі з Вашингтона тепер збігаються зі світоглядом кремля: Трамп – могутній американський хрещений батько, сидітиме навпроти кримінального барона путіна – менш могутнього, ніж раніше, але все ще сильного, і вони вирішуватимуть, що робити з Україною.

кремль розглядає цей крок Трампа як правильну відповідь на вимогу москви поважати путіна як рівноправного партнера, а також як публічне визнання того, що Україна і Європа мають відігравати підпорядковану роль у переговорах. Він вважає, що Європа – ліберальна і лицемірно зациклена на верховенстві права – повинна пристосуватися до свого справжнього місця в цьому дивовижному новому світі: ролі актора другого плану в драмі сильних світу цього.

У цьому примітивному наративі ХІХ століття немає місця для міжнародного права. А роль України зводиться до ролі клієнта або неспроможної держави на американському утриманні, перед якою постає реальність повернення військової та економічної підтримки, яку вона отримала під час війни, і надання США прав на видобуток її природних ресурсів, зокрема рідкоземельних металів – все це цілком зрозуміло з точки зору москви.

Практичний результат, якого очікує кремль від усього цього, полягає в отриманні деяких українських територій – чотирьох областей, які він анексував, а також частин Донецької та Луганської областей, які ще не були окуповані. Це, разом з усуненням президента України Володимира Зеленського, кремль хотів би продати своєму народу як перемогу.

Вимоги тактичні та символічні – голова Зеленського, визнання просування росії на українську територію і повна зупинка будь-якого обговорення членства України в НАТО.

Однак цей сценарій все ще далекий від повного російського контролю над Україною або значної зміни позиції росії в Європі. Це схоже на тимчасове рішення, ніж те, що хотілося б москві, або, як визнають більшість впливових кремлівських практиків у сфері зовнішньої політики, це не Ялта.

Проте правда полягає в тому, що ця угода насправді не призведе до стійкого миру – вона ніколи не була метою. Трамп може вірити у свою другу американську революцію, але його співрозмовники в москві не вірять. Вони набагато більше переконані в незнищенності "глибинної держави", ніж будь-який конспіролог у США. І вони вважають, що ця "глибинна держава" завжди була і завжди буде ворожою до росії.

За відсутності будь-якої реальної ідеології, кремль зробив обурення своїм кредо – суміш гордості за колишню російську імперію, чи то за царів, чи то за радянських комісарів, і сильного почуття образи і несправедливості по відношенню до зрадливого Заходу. Як і будь-яка ідеологія, вона має чіткий наратив про те, що пішло не так і хто в цьому винен.

Невід'ємною частиною цієї ментальності є сильне відчуття історії, що розуміється як сукупність багатовікових образ, яке призводить до широко поширеного переконання, що росія приречена на вічну боротьбу із Заходом у тій чи іншій формі, доки одна зі сторін не досягне повної перемоги. І кремль впевнений, що Захід завжди прагнув до повного знищення росії, починаючи з хрестоносців, посланих Папою Римським для вторгнення в православну Русь у ХІІІ столітті.

Коротко кажучи, справжній мир із Заходом недосяжний; можливі лише періодичні інтерлюдії. А росія, завжди обложена фортеця, не може мати справжніх союзників. Відомий вислів, який приписують царю Алєксандру ІІІ наприкінці ХІХ століття, що "росія має лише двох союзників – збройні сили і флот" – цитується з гордістю й безперервно, і він глибоко резонує з путіним.

Як наслідок цього наративу, росія також не відчуває себе світовим вигнанцем – не лише через підтримку, яку вона отримує від Китаю, але й тому, що її еліти не вірять у концепцію справжніх союзників або в довгострокові договори, які дозволяють такі відносини.

Це дуже похмурий погляд на світ. Він припускає, що путін спробує використати Трампа для отримання переваги, обравши тактичний хід, оскільки стратегічний мир неможливий.

Але хоча російський лідер може вважати себе більш досвідченим і вправним у такій тактичній грі, насправді він набагато більш схильний до раптових емоційних спалахів. росія завжди визначала себе через свої відносини із Заходом – і з часів Холодної війни, зокрема, через відносини зі США.

І те, чого росія завжди вимагає, – це поваги.

Не варто забувати, що путін розпочав своє президентство у 2000 році, вимагаючи саме цього від тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. У глибині душі він завжди шукає визнання з боку Вашингтона.

Джерело: Politico