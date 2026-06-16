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ЄС створює механізми контролю над новими членами – Politico

16 червня 2026, 08:42
ЄС створює механізми контролю над новими членами – Politico
Контекстом для цих зусиль є досвід Угорщини за Орбана.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що ЄС готує надійні механізми контролю, які мають не допустити ситуацій, коли нові країни-члени після вступу відмовлятимуться від реформ або блокуватимуть рішення Союзу.

Про це вона заявила в інтерв'ю для Politico.

"Якщо країни не виконуватимуть встановлені правила, на них чекатимуть суворі запобіжні механізми. Саме таку систему ми зараз і створюємо", – наголосила Кос.

Єврокомісія розглядає кілька варіантів посилення системи контролю, зокрема перехідні періоди, під час яких нові члени не одразу отримуватимуть усі права. Цю ідею підтримують Франція, Німеччина, Нідерланди та інші країни, які побоюються, що розширення може ускладнити ухвалення рішень у блоці.

Контекстом для цих зусиль є досвід Угорщини за Орбана, яка неодноразово блокувала санкції проти росії та підтримку України, а також втратила доступ до понад 10 млрд євро через претензії щодо демократичних норм.

Кос також зазначила, що майбутня угода про вступ Чорногорії стане моделлю для наступних кандидатів. "Вперше особливу увагу приділять механізмам, які мають гарантувати виконання правил ЄС не лише під час вступу, а й через п'ять, десять чи п'ятнадцять років після нього", – пояснила вона.

Щодо України та Молдови Кос зазначила, що після відкриття всіх переговорних кластерів "швидше рухатиметься та держава, яка покаже кращі результати у виконанні необхідних вимог".

Нагадаємо, 15 червня всі країни ЄС підтримали відкриття першого переговорного кластера "Основи" для України, який охоплює питання роботи судів, боротьби з корупцією та захисту прав громадян.

УгорщинаЄврокомісіяВіктор ОрбанЄвросоюзмарта Кос

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