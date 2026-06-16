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ЄС занепокоєний можливим посиленням ролі Трампа у переговорах щодо України – Politico

16 червня 2026, 10:43
ЄС занепокоєний можливим посиленням ролі Трампа у переговорах щодо України – Politico
Фото: Yahoo Finanzas
Дипломати ЄС визнають, що зайнятість Трампа Іраном "не обов'язково була поганою новиною" для Києва.

Європейські союзники України занепокоєні тим, що після завершення іранської кризи Трамп може знову зосередитися на українському питанні та спробувати особисто взяти під контроль мирний процес, відсунувши Європу на другий план.

Про це повідомляє Politico.

Прибувши до Франції на саміт G7, Трамп пообіцяв зосередитися на Україні. "Тепер, коли це завершено, ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця", – сказав він під час зустрічі з Макроном. Ці слова викликали тривогу у Брюсселі. "Те, що Трамп був зайнятий іншими питаннями, не обов'язково було поганою новиною", – зізнався виданню один із дипломатів ЄС.

Додаткову тривогу викликали тривала телефонна розмова Трампа з путіним у день народження президента США та заява помічника президента рф Юрія Ушакова про те, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом відвідають москву.

Європейські лідери, які фактично перебрали на себе основний тягар підтримки України замість США, прагнуть переконати Вашингтон підтримати спільну переговорну позицію. Макрон заявив, що саме європейці зараз платять за зброю для України, тому мають право голосу. Фон дер Ляєн нагадала, що 90 млрд євро від ЄС покривають дві третини фінансових потреб Києва. "Важливо, щоб інші країни G7, особливо США, не послаблювали свою позицію щодо України", – сказав представник офісу Макрона.

Ключовими питаннями саміту стануть два: як переконати путіна серйозно вести переговори і хто представлятиме союзників України в цьому процесі. Зеленський наполягає, що Європа має бути присутня за столом переговорів як союзник, а не посередник. Однак якщо Трамп особисто втрутиться, він може не поділяти це бачення. "Єдина людина, здатна посадити обидві сторони за стіл переговорів, – це президент Трамп", – заявив високопосадовець адміністрації США.

Дональд ТрамппереговориЄвросоюзвійна в Україні

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