Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер вважає, що команда Трампа розбудила сплячого дракона як всередині країни, так і у світі. Наслідки їм не сподобаються. Глибинні культурні протиріччя, що роз'єднують Америку, роблять фрагментацію країни все більш імовірною. А примус Європи до певних дій спрацює проти США. В результаті найбільше постраждають ті, хто підтримував Трампа. І, на думку Таннера, знайдуться ті, хто зможе організувати атаку на Вашингтон, причому, за словами Трампа, цілком законну.

Катастрофа Трампа

Це був дуже цікавий тиждень у геополітиці (в старому китайському розумінні цього терміну) – такий, що напевно запам'ятається як поворотний момент у світовій історії. Схоже, що шляху назад вже немає: зовнішньополітична команда Трампа чітко пов'язана і сповнена рішучості завести його у глухий кут заради власних корисливих цілей. Так само, як і Байдена.

З точки зору системної науки, ви не знайдете більш класичного випадку, коли шок розбиває пастку жорсткості й призводить систему до повного колапсу. Американські лідери-ідіоти не мають жодного уявлення про те, що вони на себе випустили. Це політика, яку проводять постмодерністські бовдури, що влаштовують шоу. Виставлені на показ марення – це проблисковий маячок, який кричить будь-якому ворогу Америки, щоб він був готовий зробити крок. Сі та путін у захваті. Вони також не розуміють, що станеться, коли Європа, найбільш жорстокий і войовничий регіон на планеті, прокинеться так, як прокинулася Україна.

Тоді як США занурюються в зиму, Європа рухається до весни. Це передвіщає масштабну зміну глобального балансу сил. москва і Вашингтон програють, Пекін і Брюссель виграють. Можливо, і Глобальний Південь теж. Якщо Пекін може потурати сценарію, за яким лише НВАК протистоятиме американським військовим у західній частині Тихого океану, то історія підказує, що голодний претендент матиме успіх. Якщо люди Трампа не розуміють, що справжнім джерелом американської могутності з часів Другої світової війни була міжнародна мережа альянсів, об'єднаних відчуттям того, що від США можна очікувати, що вони розуміють і дбають про свої власні інтереси, вони здебільшого приречені.

Стиль "ведення переговорів" Трампа і те, чому він далеко не такий багатий, як половина тих, хто намагається дрейфувати за ним, – це той самий стиль, який використовують багато нудних американських продавців вживаних автомобілів. Відверто кажучи, він поводиться, як Байден під метамфетаміном – це виглядає ірраціонально в короткостроковій перспективі, але насправді все, чого прагне Трамп, – це черговий привід для уваги. Останнє покоління американських президентів займало свої посади переважно для того, щоб потішити власне его.

Тотальна відсутність креативності, яка панує в головах потенційних американських лідерів, просто вражає. Постмодерністський тріумф вольового стилю міркувань править світом, а політика формується на основі ідей, популярних у соціальних мережах.

Цього тижня кілька людей Трампа практично підтвердили, що їм насправді байдужі НАТО, Китай чи навіть те, щоб зробити Америку великою. Вони просто корисливі шахраї, багато з яких використовують свою попередню військову службу в спосіб, який, ймовірно, порушує Єдиний кодекс військової юстиції. Деякі з них є фактичними попутниками путіна, які хочуть зробити його фальшиву кампанію соціального традиціоналізму глобальною – не тому, що вони вірять в неї (або в щось інше), а тому, що це засіб досягнення влади.

Приблизно половина руху MAGA є віддзеркаленням прогресистів Сандерса – Алехандри Окасіо-Кортез, незважаючи на те, що ця юрба вже давно продала свою душу істеблішменту Демпартії. Але в дивному орвеллівському тумані, який огорнув більшість англомовних ЗМІ, ліве – це праве, верх – це низ, а емоції можуть підірвати Зірку Смерті. Це фінальна кульмінація постмодернізму. Для США це закінчиться так само погано, як і для росії – так, путін постмодерніст до мозку кісток. Саме тому він вдає, що піклується про традиційні цінності.

Катастрофічний виступ команди Трампа в Мюнхені

Справа навіть не в тому, що Трамп телефонував путіну або говорив про те, що Україна колись стане росією. Справа у безглуздих заявах про переговори, НАТО і Європу, зроблених призначенцями Трампа у сфері зовнішньої політики, які завдали непоправної шкоди. Крім того, проведення перемовин з москвою без участі Європи та України – це кричуща самоціль.

Підсумовуючи доктрину Трампа, яка формується, незважаючи на стандартні зусилля відповідальних осіб частково відступити від найбільш шкідливих коментарів після того, як політична команда Трампа проінформує його про наслідки того, що робить його команда:

Жодного НАТО для України, ніколи.

Жодного повернення територій, захоплених москвою з 2014 року.

Жодних реальних гарантій безпеки для України.

Європа має витрачати 5% ВВП на оборону і взяти на себе відповідальність за власну безпеку.

Відтепер усі робитимуть те, що хоче Вашингтон, коли йдеться про Китай... просто тому що.

Адже саме так укладають угоди всі успішні керівники, чи не так? Здаються наперед? Нічого собі! Не дивно, що американські компанії, які стають великими, завжди деградують. Це все гігантські ігри в піжмурки.

Геґсет, Венс, Ґаббард та їхня команда стоять на шляху до повного знищення здатності Трампа реалізовувати будь-яку частину свого порядку денного. Прийняття стартової позиції путіна на переговорах щодо України – це перший крок, який волає: "Експлуатуйте мене ще більше!" Це все частина їхньої дивної спроби зробити вигляд, що вони одночасно виступають за мир та хочуть вічної війни з Іраном і Китаєм. Це має такий самий логічний сенс, як наполягання на тому, що США зазнають зловживань з боку іноземців, але мають всю необхідну владу, щоб диктувати умови всім і кожному. Що з цього правда, хлопці?

Зараз, в принципі, нічого з того, що говорили підлеглі Трампа ні біса не означає. Американські лідери брешуть – це у них в ДНК. Ніщо з того, що вони говорять, не можна сприймати як належне, а коли справа доходить до політики, партійність зруйнувала структури стимулів, які робили посадовців хоча б трохи підзвітними національним інтересам.

Справжня проблема команди Трампа полягає в тому, що його обманом змусили найняти команду підприємливих підлабузників, чиї цінності змінюються залежно від сезону – Венса і Ґаббард, військових ветеранів і колишніх лібералів, які, безумовно, знають, що краще, а також відвертих ідіотів на кшталт Геґсета, які є одними з небагатьох, хто служив в армії явно для того, щоб одного дня використати свою підготовку проти інших американців. Так, такі існують. Я зустрів кількох таких протягом одного року служби, і вони завжди були однакові: мріяли замінити світську Конституцію на псевдохристиянську версію ісламського шаріату.

Іноді ти стаєш тим, із чим борешся. Чимало американських християн боготворять владу, якою, здається, володіють ісламські екстремісти. А частина американських католиків відмовилася від справжнього християнства так само, як це зробив російський православний культ за часів путіна. Багато хто насправді вважає, що американці, які не вірять так, як вони, повинні бути репресовані. А оскільки вони не мають фіксованих переконань, це зводиться до застосування сили заради неї самої.

Але оскільки працює реальна політична система, публічні заяви можуть і будуть зв'язувати Трампу руки. Вампіри з оточення Трампа активно намагаються втягнути його в різні дивні хрестові походи, ймовірно, кажучи йому, що він вижив після вбивства, тому що їхній бог (який насправді є лише їхнім власним его) любить його. А не тому, що в нього стріляв невдаха, який погано прицілився і якому пощастило опинитися на вогневій позиції через погане планування.

Клоунський парад у Вашингтоні, як завжди, різко контрастує з тим, чого українці досягають на місцях щодня. Зимова кампанія москви ослабла до такої міри, що Україна почала здійснювати тривалі організовані контратаки на кількох фронтах.

Це поки що не більше, ніж опортуністичні удари, спрямовані на отримання переваг на місцевому рівні, поки Україна стримує натиск орків, але зміна позиції помітна і заслуговує на увагу. Галас у ЗМІ про те, що переговори можуть якось покласти край війні в Україні цієї весни, як завжди, є неймовірно передчасним – особливо коли люди Трампа щойно підтвердили, що путін веде довгу гру. Проблема для москви і Вашингтона полягає в тому, що Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, доки Європа стоїть на своєму. Європейці вже надають половину військової допомоги, яку отримує Київ, і, на відміну від США, протягом трьох років нарощують виробництво. Деякі матеріали доводиться купувати з американських запасів, але Трамп нізащо не відмовиться від готівки за обладнання.

З іншого боку, позиція України рішуче зміщується в бік очікування того, що цьогоріч буде багато запеклих боїв. Короткочасне демонстративне перемир'я на Великдень можливе, але набагато менш імовірне зараз, завдяки недолугості команди Трампа.

А літній контрнаступ України обіцяє бути різким і жорстоким. У певному сенсі, потурання путіну з боку команди Трампа може заохотити останнього подвоїти і без того згубний підхід до ведення бойових дій. З огляду на те, що їхня позиція змінюється, всупереч усьому здоровому глузду, у бік відкритої зради України, ані Україна, ані Європа не мають жодних підстав стримуватися.

Північна Америка

путін тепер знає, що потрібно продовжувати тиснути на Київ, Варшаву і Берлін, тому що, очевидно, Америка недостатньо жорстка, щоб зайняти позицію як після вторгнення Саддама Хусейна в Кувейт 1991 року. Це далеко не в дусі Рональда Рейгана чи навіть Ніксона, коли вони їхали до Китаю. Чемберлен, який знімав капелюха перед Гітлером у Мюнхені, є правильною історичною аналогією.

У кращому випадку, Трамп зараз може сподіватися на коротке показове перемир'я. Після цього війна в Україні повернеться до того, з чого почалася: США повинні змиритися або замовкнути. Якщо останнє, саме так Америка почне повністю розпадатися. Америка може зазнати поразки від такої кількості ворогів лише тоді, коли ніхто не довірятиме федеральному уряду, а групи штатів побачать необхідність у певній автономії.

Трамп може на 99% просто балакати, але досить часто риторика стає обов'язковою до виконання. У міжнародній політиці діє простий закон, згідно з яким лише поведінка має значення: репутація – це все. Союзники США, такі як Канада, майже добровільно роззброїлися, бо всі вважали, що сучасні Сполучені Штати ніколи не мріятимуть, скажімо, про анексію Канади. Навіть якщо Трамп просто обманює всіх в рамках переговорної стратегії щодо тарифів, така поведінка тягне за собою серйозні наслідки, які суттєво послаблять США. І удачі в перемовинах щодо вигідних торговельних угод!

Справедливо запитати, яка репутація Трампа як бізнесмена? Відповідь: торгівля позолоченими вежами в Нью-Йорку, мегаполісі, який, ймовірно, не існуватиме років через п'ятдесят, тому що рівень моря підніметься. Доречна метафора.

Венс, Геґсет та їхні союзники щиро вірять, що їхня особлива версія християнства – дивне відгалуження істинного католицизму, що злилося з найбільш маревними аспектами американського євангельського руху – буквально козиряє Конституцією, світським за своєю суттю документом. Вони прагнуть колонізувати її та федеральний уряд, намагаючись нав'язати свою версію того, що є шаріатом. На їхню думку, свобода не поширюється на те, що вони не бачать як прямо підтримане в їхній інтерпретації Біблії.

Як і їхні супротивники, ці аферисти не зважають на факти чи науку. Їхні позиції змінюються, як вітер, тому що вони просто підприємці, які шукають аудиторію за будь-яку ціну. Зараз вони почали відкрито претендувати на повноваження виконавчої влади, зарезервовані Конституцією для законодавчої та судової гілок влади, що загрожує зруйнувати систему стримувань і противаг, яка зробила США можливими.

Саме таке захоплення влади призвело до Війни за незалежність і Громадянської війни. Якщо ви візьмете таку вільну федерацію, що охоплює континенти, як США, і спробуєте нав'язати культурні цінності одного регіону чи альянсу регіонів решті, вона розвалиться.

Чутки та пересуди рідко коли призводять до чогось більшого. Але серед безлічі американців, ймовірно, незабаром більшості, задаються небезпечні питання про те, як далеко все це зайде і де це закінчиться. У соціальній системі це може швидко стати переломним моментом, який призведе до вибуху. Той факт, що значна частина американських ЗМІ та політичного істеблішменту весь 2024 рік попереджала про неминучий фашизм, а потім раптом покірно злякалася, створить серйозний когнітивний дисонанс у свідомості мільйонів американців.

В американській політиці зараз домінує дивний парадокс: Америка нібито настільки слабка і експлуатована іноземцями, що потрібні радикальні заходи, але водночас достатньо сильна, щоб просто сказати тим же іноземцям, коли їм стрибати. Це промовиста ознака руху, який не має реального напрямку, є продуктом того, що мільйони людей відчувають, що будь-яка надія на майбутнє втрачена, якщо вони не зроблять все можливе прямо зараз.

Врешті-решт, сформується рух на противагу. Враховуючи історію США, він, найімовірніше, буде пов'язаний з простим питанням, чому країна взагалі має унітарний федеральний уряд, коли Сполучені Штати настільки різноманітні у правовому та культурному плані. Більше американців були б задоволені регіональним федеральним урядом, ніж наважуються визнати мудреці. Епоха "об'єднаної" Америки закінчилася. І це, мабуть, добре – принаймні у довгостроковій перспективі.

Що стосується політики щодо України, я, як і раніше, очікую, що Трамп більше не надаватиме Києву безкоштовної допомоги, але також не перешкоджатиме європейцям купувати американські товари для України. Американська підтримка ніколи не була надійною, і я вже три роки доводжу, що потрібна глобальна заміна.

Європа

Те, що відбувається в Європі, може бути початком. Якщо вдасться залучити тихоокеанські демократії, то демократичний блок, який виникне в результаті, буде більш стабільним, ніж все, що може створити Вашингтон. Південна Корея і Японія багато виграють, обмінюючи американські гарантії безпеки на європейські. Злиття довгострокових інтересів у політичній, економічній та соціальній сферах важко ігнорувати – якщо тільки ви не живете у Вашингтоні.

Відмова від Європи – це, мабуть, найгірша стратегічна помилка, якої США могли б припуститися з точки зору збереження своєї влади у швидко мінливому світовому порядку. Справжній секрет сили США протягом десятиліть полягав у частковій капітуляції суверенітету численних союзників перед американською військовою силою. Військова міць Сполучених Штатів спирається на доступ до розгалуженої мережі закордонних баз – авіаносні угруповання потужні, але недостатні для того, щоб вигравати війни самотужки.

Команда Трампа розбудила сплячого дракона. Наслідки їм не сподобаються. Глибинні культурні протиріччя, що роз'єднують Америку, роблять фрагментацію країни все більш імовірною. Спонукання Європи до будь-яких узгоджених дій у сфері безпеки чи торгівлі вдарить прямо по США. А коли ви робите це, ще й погрожуючи перевернути свою внутрішню політику – що ж, пихатість часто передує неприємному падінню зі скелі. Все, що залишається розсудливим людям у світі, – це шукати можливості, які вони можуть використати. У довгостроковій перспективі різкий ляпас буде корисним для Америки.

Понад пів століття європейські та азійські демократії витрачали на оборону менше, ніж США, тому що домовлялися, що вони загалом погоджуватимуться з бажаннями Америки, в обмін на можливість звинувачувати агресивних американців у тому, що вони грають у важкі ігри у світових справах. Відтоді, як європейці та інші союзники можуть дбати про власну оборону, у них немає жодних причин прислухатися до Вашингтона.

Досі реакція на витівки США на рівні європейського керівництва полягала в тому, щоб дозволити затяжній антипатії, яку багато європейців відчувають до американських претензій на культурне і військове домінування, закипіти. Тепер у них з'явився потужний стимул спровокувати її. Поки керівна каста Демократичної партії Сполучених Штатів сидить склавши руки і обговорює, чи варто пасивно йти на поводу у Трампа, чи спробувати якось кооптувати його послання, європейці та англомовна спільнота за кордоном дивуються, як їхні найгірші стереотипи про американців можуть так легко підтверджуватися.

Навіть журнал Politico, який довгий час був оплотом колонізованих німців, що вирішили приєднатися до афери "Америка править світом", відкрито говорить про те, що Європа крокує наодинці. Втратьте політиків, втратьте ЗМІ – і альянсу кінець. Вести переговори з путінськими головорізами, які виключають Європу і Україну, – це ще одне безглузде самопошкодження. Чесно кажучи, це змушує замислитися, чи не скомпрометовані Венс, Геґсет і Ґаббард російською розвідкою, як на цьому наполягають демократи. Орки люблять свій шантаж і довірливих дурнів.

Для України у середньостроковій і довгостроковій перспективі все це фанданго є таким же благословенням, як і все, що Трамп може вирішити зробити для Києва, якщо і коли він втомиться від ігор путіна. Його очевидна потреба задовольнити промосковське крило коаліції Венса-Геґсета-Ґаббард означає, що навіть якщо він пообіцяє масивний потік допомоги, вона, ймовірно, супроводжуватиметься застереженнями в стилі Байдена, на кшталт "не використовувати в росії" або "попереднього схвалення цілей".

У Європі, де вивчення історії є більш систематичним завдяки тому, що припинення хронічної європейської звички вести війни стало необхідністю взаємного виживання, більшість лідерів останнім часом сприймають сигнали з Америки як свідчення фактичного колапсу. Європейці знають, до чого це може призвести й призведе.

Сильна Європа є необхідною частиною будь-яких зусиль, спрямованих на те, щоб утримати Пекін від перетворення на злоякісну імперію, яка прагне до експансії після падіння москви і Вашингтона. У новій глобальній мозаїці сил, що формується, спроба оточити Китай – це найгірший із можливих варіантів, який неминуче призведе до жахливої війни. Краще надати Пекіну кілька незалежних фронтів, з якими він повинен впоратися, оскільки завжди знайдеться один-два обхідних шляхи для відвернення смертельних конфліктів. У складному світі варто підтримувати якомога більше зв'язків, а відверта ворожість з часом відштовхує агресора, доки якийсь кричущий акт не спричинить формування коаліції, яка зможе протистояти.

Перед Європою стоїть вибір: зіткнутися з альянсом Пекіна і москви, глибокими провокаціями з Вашингтона, зумовленими внутрішньополітичними імперативами, або дозволити Пекіну кинути свого ненадійного ворога, який став тимчасовим, під автобус в обмін на гарантії доступу до ринків і співпрацю в питанні стабілізації на Близькому Сході, звідки обидві країни отримують нафту. Це, а також крах московської імперії після невдалої імперської війни путіна, спрямованої на остаточне знищення України, має запобігти колапсу на глобальному рівні.

У 2030-х роках можна сподіватися, що реформовані й більш стабільні США повернуться до свого підприємницького "я", Китай відчуватиме меншу потребу в можливості захопити Тайвань, якщо це буде потрібно, щоб відволікти внутрішнє населення від важкої економічної кризи, й нікому не доведеться турбуватися про те, що концентрована "євразійська" сила стане на заваді. Буде досягнута нова глобальна рівновага, яка може тривати століття. Навіть більше, якщо наука управління ним буде належно розвинена.

Я підозрюю, що саме в цьому напрямку вже почали працювати деякі європейські лідери, переважно на півночі і сході, навіть якщо вони про це ще не знають. У них немає вибору, зважаючи на те, що ніхто не знає, чи будуть США підтримувати НАТО надалі. І вони цілком можуть почати набагато тісніше співпрацювати з демократіями в Азії, такими як Японія і Південна Корея, щоб дати їм альтернативу Вашингтону. Тепер, коли багато канадців насправді стурбовані анексійною риторикою Трампа, незалежно від того, виправдана вона чи ні, а британці закликають до умиротворення в міру того, як з'являються деталі переговорів Трампа з путіним, найближчі і найвідданіші союзники Америки переосмислюють свою позицію.

Близький Схід

Перемир'я з Хамас втрималося ледь-ледь, після реальних побоювань, що угода може розвалитися. І вона все ще може розвалитися. Розмови Трампа про остаточне вигнання палестинців з Гази надихають ізраїльських прихильників жорсткої лінії потирати руки в очікуванні повномасштабної етнічної чистки. Перемир'я з боку "Хезболли" тримається, але воно також перебуває під загрозою. Якщо ситуація погіршиться, хусити можуть повернутися до обстрілів кораблів.

Тим часом, якщо Іран ще не має достатньо матеріалу для пів дюжини ядерних боєголовок, він може мати його за кілька тижнів. Можливо, цього буде достатньо, щоб стримати будь-які авантюри. Але розмови Трампа про те, що США візьмуть під свій контроль Газу, можуть легко інспірувати неприємні напади на американський персонал в регіоні. Тоді цілком ймовірна низхідна спіраль, спровокована безглуздою риторикою. Цікаво, скільки часу мине, перш ніж путін знайде спосіб зробити так, щоб це сталося?

Проблема з людьми Трампа полягає в тому, що вони розповідають вам, як їх можна перемогти. Все, чого вони насправді хочуть, – це щоб бачили, як вони укладають угоду. Усі сподіваються знайти іншу роботу з крутим рядком у резюме до того часу, як прийде час платити.

Тихоокеанський регіон

Загалом, влада в Пекіні зараз, мабуть, сидить і посміхається. Якби ви розробили таємний генеральний план, що закінчується раптовим крахом США, то те, що люди Трампа робили останнім часом, якраз і є цим сюжетом.

З точки зору фактичного формування політики, те, що відбувається зараз у Вашингтоні, так само смішно, як і те, що Байден грає роль Рузвельта. Віра у федеральний уряд США у нинішньому вигляді має бути близькою до нуля.

Для людей Трампа намагатися так сильно розірвати відносини з більшістю після виборів, на які прийшло менше 2/3 виборців, рівнозначно політичному самогубству. Починати наполягати на тому, що судова влада не може стримувати виконавчу, претендуючи на повноваження, які Конституція чітко надає Конгресу, – це верх дурості. Ви починаєте зазіхати на верховенство права, і хто скаже, що моя атака з дронів на Вашингтон, щоб знищити режим Трампа, є незаконною, якщо, як нещодавно заявив Трамп, те, що ви робите, не може бути незаконним, коли це рятує країну.

Враховуючи глобальну нестабільність, яка зараз відбувається, і її надзвичайно географічні контури, думаю, що мою концепцію Сил оборони Західного узбережжя потрібно перейменувати на Тихоокеанські американські сили. Місія: захист народу і Конституції від усіх небезпек – як людських, так і природних.

Тихоокеанська Америка як автономний регіон мала б таку ж вагу, як Японія чи Німеччина на світовій шкалі сили. Подумайте про всі ці авіаносці класу "Німіц", переобладнані на майданчики для дронів. Дрон, який може скинути бомбу, здатен також допомогти боротися з пожежами.

З історичної точки зору, Тихоокеанська Америка ніколи не мала бути частиною США. Джефферсон та інші засновники вважали, що вона природно має бути самостійною, занадто далекою від Вашингтона, щоб ним керувати, і краще бути нащадком, який керується подібними принципами, що реалізуються на місцевому рівні.

Можливо, настав час. Стережись, москва, бо твоя манія "руського міра" включає в себе частину нас. Ми природні союзники України. У разі чого, очікуйте, що Тихоокеанський флот незабаром зіткнеться з низкою аварій.

Заключні коментарі

У що б хто не вірив, наслідки навряд чи можна контролювати. Це схоже на те, що відбувається, коли компанію викуповують під час ворожого поглинання. Її обтяжують боргами, а потім кидають, кредитори і платники податків беруть на себе удар, тоді як головні акціонери і банки отримують допомогу під заставу.

Коли ця плутанина розплутається, багато людей, про яких Трамп запевняє, що піклується, постраждають найбільше. Але він не збирається переобиратися, тож яка йому різниця? Так само, як і Байден, зараз він дбає про свою спадщину. Завдяки його безглуздій команді, випалена земля виглядає цілком ймовірною.

Джерело