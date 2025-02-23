Україна та США готуються до нового раунду переговорів щодо природних ресурсів

Як наголосив Єрмак, Україна розглядає залучення американських та європейських інвестицій у видобуток корисних копалин як один із елементів гарантій безпеки.

Україна та США запланували новий раунд переговорів щодо угоди про використання українських природних ресурсів, який розпочнеться 23 лютого.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна. Рік 2025".

У переговорах також візьме участь міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зазначила, що сторони обговорюватимуть не лише питання українських ресурсів, а й інші аспекти, зокрема безпекові гарантії.

За її словами, на тимчасово окупованих росією територіях України знаходяться корисні копалини вартістю приблизно 350 мільярдів доларів. Проте для отримання точних даних необхідно провести додаткові геологічні дослідження.

Україна має значні поклади літію, титану та урану, які можуть стати основою для залучення інвестицій та розвитку власної переробної промисловості. Однак наразі ці ресурси частково використовуються росією, зокрема у військовій сфері.

Як наголосив Єрмак, Україна розглядає залучення американських та європейських інвестицій у видобуток корисних копалин як один із елементів гарантій безпеки. Водночас він підкреслив, що угода має відповідати національним інтересам України та бути вигідною для партнерів.

Переговори між Києвом та Вашингтоном щодо природних ресурсів спричинили дипломатичну напругу. Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз до України пілотний проєкт угоди, яку Вашингтон очікував підписати негайно. Однак президент Володимир Зеленський відмовився, заявивши, що документ не містить необхідних гарантій безпеки та не передбачає справедливого розподілу прибутків від видобутку.

Раніше екс-президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна "по суті, погодилася" передати Вашингтону рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу. За словами Зеленського, у проєкті угоди було чітко прописано, що 50% доходів від видобутку має передаватися США.

Після відмови Києва підписати документ Вашингтон посилив вимоги. За даними The New York Times, оновлений проєкт передбачає передачу США вже 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, нафтою, газом, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.

Україна продовжує переговори та наполягає на захисті своїх національних інтересів, водночас шукаючи шляхи для стратегічного партнерства із Заходом у сфері видобутку корисних копалин.