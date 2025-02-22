Після атаки дронів ЗСУ в росії зупинено перекачку нафти на двох НПЗ

Постраждали Афіпський та Ільский Нафтопереробні заводи.

В четвер, 20 лютого дрони СБУ успішно атакували підстанцію, яка живить нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" у Краснодарському краї рф.

Про це повідомили на джерела в СБУ.

"20 лютого "бавовна" від СБУ зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская". Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ", - заявили в службі.

Безпілотники атакували електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС і підстанція почала горіти внаслідок чого відбулося повне знеструмлення і аварійна зупинка процесу перекачування нафти.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки рф та ускладнює забезпечення російської армії паливом", - додали у Силах оборони.

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