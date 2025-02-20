ГУР стоїть за вибухами окулярів російських FPV-дронів

Серед військових рф відбулася серія підривів окулярів для БпЛА.

Для виконання операції купили велику партію FPV-окулярів і російські волонтери безплатно передали ці окуляри в російські підрозділи безпілотників.

Про це повідомило джерело Hromadske в ГУР.

В управлінні розказали, що всередину українські розвідники вмонтували вибухівку й обладнали їх функцією дистанційного підриву.

І за словами розвідників, місця виготовлення таких окулярів є вже не тільки в Українських Карпатах, а 1 в російському Сибіру.

В російських пропагандистських Telegram-каналах повідомили, що на початку лютого в різних підрозділах російських збройних сил відбулася серія дистанційних підривів окулярів для FPV-дронів.

Вперше підрив стався 4 лютого в Бєлгородській області, де російський військових зазнав травми обличчя та очей.

Пізніше зафіксували ще 7 випадків вибухів пристроїв на території Курської, Луганської і Донецької областей.

Загалом в січні-лютому низка волонтерських організацій відправили російським військовим близько 80 комплектів FPV-окулярів Skyzone Cobra, які отримали від однієї людини на умовах безоплатної допомоги російському війську.

Раніше українська розвідка розказала, що в рф 1000 північнокорейських солдатів навчаються працювати з новою технікою.