У рф 1000 північнокорейських солдатів навчаються працювати з новою технікою – ГУР

Північнокорейські військові швидко адаптуються до сьогоднішньої війни. Наразі в росії близько тисячі солдатів Північної Кореї проходять навчання на новій техніці.

За його словами, солдати армії КНДР опановують сучасні тактики та стратегії всього за кілька місяців, що суттєво підвищує їхню бойову ефективність.

"Північнокорейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла — не лише у застосуванні традиційного озброєння, як танки, але й у роботі з сучасними системами, зокрема дронами", наголосив Скібіцький.