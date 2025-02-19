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У рф 1000 північнокорейських солдатів навчаються працювати з новою технікою – ГУР

19 лютого 2025, 12:35
У рф 1000 північнокорейських солдатів навчаються працювати з новою технікою – ГУР
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Північнокорейські військові швидко освоюють сучасні тактики та стратегії, зокрема роботу з дронами.
Північнокорейські військові швидко адаптуються до сьогоднішньої війни. Наразі в росії близько тисячі солдатів Північної Кореї проходять навчання на новій техніці.
 
Про це повідомив заступник керівника Головного управління розвідки (ГУР) України Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Chosun.
 
За  його словами, солдати армії КНДР опановують сучасні тактики та стратегії всього за кілька місяців, що суттєво підвищує їхню бойову ефективність.
 
 "Північнокорейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла — не лише у застосуванні традиційного озброєння, як танки, але й у роботі з сучасними системами, зокрема дронами", наголосив Скібіцький.
 

Нагадаємо, що торік Північна Корея відправила своїх військових до російської федерації для участі у війні проти України. Солдати КНДР беруть участь у боях у Курській області.

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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