Після повномашстабного вторгнення рф в Україну 472 іноземні компанії вийшли з ринку пф.

Президент рф Володимир путін наказав кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Глава кремля оголосив, що хоче, щоб російські компанії мали "певні переваги" перед "тими, що повертаються на наш ринок", як відплату за західні санкції.

Такі коментарі є першою ознакою готовності рф зустріти західні компанії після того, як повномасштабне вторгнення рф в Україну три роки тому спричинило втечу бізнесу з країни.

З того часу 472 іноземні компанії вийшли з ринку росії, ще 1360 скоротили присутність у країні.

Голова російського Фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв, який допоміг організувати переговори рф і США, вважає, що американські компанії втратили 324 млрд дол через вихід з країни

Інститут KSE пише, що американські компанії мали лише 52 млрд доларів активів в росії, тоді як американські компанії, які пішли, згенерували лише 36 млрд дол у період з 2021 по 2023 рік.

Перший віцепрем'єр-міністр Денис Мантуров сказав, що детальні дискусії малоймовірні, поки західні країни не скасують санкції.

В січні ми писали, що росія заробила €3 млрд податків від компаній ЄС.