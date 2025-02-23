Швейцарія розглядає можливість відправки миротворців в Україну

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу.

Швейцарія може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання і уряд погодиться.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі, передає Reuters.

"Ми, ймовірно, могли б направити близько 200 солдатів протягом 9—12 місяців", — сказав Зюсслі, підкресливши, що це буде питанням уряду і парламенту.

Розмови про введення миротворців наразі є суто гіпотетичними, оскільки залишається незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між росією та Україною, додав Зюсслі.

"Миру ще немає, і не було жодного запиту з боку ООН", — зазначив він.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких — у Косові, де її солдати підтримують сили НАТО.

Раніше ми писали, що план Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту в Україні передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ – однак він залежить від того, чи вдасться переконати президента США погодитися на обмежену військову роль Сполучених Штатів.