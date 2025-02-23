Євросоюз та його країни-члени надали Україні понад €134 млрд підтримки з початку війни

Загалом ЄС і країни-члени надали Україні понад EUR134 млрд економічної, гуманітарної та військової підтримки.

З початку повномасштабної війни росії в Україні Євросоюз разом з країнами-членами ЄС надали Україні понад 134 млрд євро економічної, гуманітарної та військової підтримки.

Про це повідомила пресслужба Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Там нагадали, що у 2024 році ЄС також підтримав рішення щодо започаткування інструменту Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, з яких залучено уже 16 млрд євро. Також ЄС ухвалив правила використання доходів від заморожених активів рф для допомоги Україні, і за рахунок цього держава вже отримала перший платіж — 1,5 млрд євро.

Крім того, ЄС та країни-члени надали Україні 3,7 млрд євро гуманітарної підтримки, включно з 153 тис. тонн матеріальної допомоги та евакуацією 4 тис. українських пацієнтів до Європи.

"Для посилення енергетичної безпеки нашої держави надано 2 млрд євро, а разом з тим відправлено до України понад 8 850 електрогенераторів і понад 3 600 трансформаторів. Лише восени 2024 надано 160 млн євро на відновлення електростанцій та мереж, поставки обладнання тощо", - йдеться у повідомленні.