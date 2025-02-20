Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post

Доволі показово, що консервативна американська ділова газета Wall Street Journal у редакційній колонці засудила "переговори" адміністрації Трампа з путіним та його пішаками. Будемо сподіватися, що активна опозиція серед традиційного консервативного середовища США трохи позбавить пихи цю адміністрацію. Зауважимо, що з подібною критичною редакційною колонкою, але яка вже стосувалася вимог трампівської адміністрації щодо корисних копалин України, вийшла і консервативна New York Post.

Президент Трамп виступав за припинення війни в Україні, і його переговірники у вівторок розпочали цей процес із зустрічі в Саудівській Аравії між держсекретарем Марко Рубіо та його російським колегою. Глобальна політика може бути потворною справою, але реабілітацію путіна, що насувається, особливо важко сприймати, вважає редакція Wall Street Journal.

WSJ нагадує, що минулого тижня після телефонної розмови з путіним Трамп заявив, що переконаний, що російський диктатор хоче "миру". Він не сказав, який саме мир має на увазі путін, хоча, якщо вірити історії, це буде не те, що більшість американців розуміють під цим словом.

Кремлівський володар у 2022 році розпочав найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Гітлера, а його "спеціальна військова операція" вбила або покалічила сотні тисяч росіян і українців. Його ракети падають на житлові будинки та залізничні вокзали. Його сили намагалися примусити українське цивільне населення до капітуляції, виводячи з ладу електростанції.

Його війська викрали сотні дітей, народжених в Україні, від їхніх батьків до нових домівок у росії. Вони катували і страчували українських військовослужбовців, порушуючи всі правила міжнародної війни.

російські кілерські загони також були задіяні для вбивства ворогів його правління в Україні та за кордоном. Це включає вбивство Олександра Литвиненка за допомогою полонію в Лондоні і спробу вбивства колишнього шпигуна в Солсбері у Великій Британії нервово-паралітичним газом "Новачок", в результаті якого загинула невинна перехожа. Британський уряд заявив, що вважає, що путін віддав наказ про застосування "Новачка". Ніхто не повинен забувати про смерть Олексія Навального, відважного опозиційного політика, який був отруєний за кордоном, потім заарештований після повернення і вбитий у в'язниці. Чимало росіян, зауважує WSJ, охоплені раптовим і загадковим бажанням стрибати з високих будівель на смерть.

Міжнародний суд звинуватив путіна у воєнних злочинах, а США запровадили санкції проти його міністра закордонних справ Сергія Лаврова у 2022 році як одного з "архітекторів війни росії проти України". У вівторок пан Лавров сидів за столом навпроти пана Рубіо і заперечував, що росія націлилася на українські електростанції, незважаючи на гори доказів.

"Ми розуміємо, – пише WSJ, – що не можна ігнорувати безжальних людей, які керують більшою частиною світу. Але зазвичай таких людей не нагороджують візитом до США, як натякнув Трамп минулого тижня, до того, як вони підуть на будь-які компроміси". Візити радянських лідерів під час холодної війни принаймні мали певну підготовку, щоб припустити, що США отримають щось від дипломатії. Будь-який мир, якого намагається досягти путін, як наголошує видання, має бути укладений з урахуванням усієї його руйнівної спадщини.

Тим часом New York Post більш категоричен: "вимога президента Трампа, щоб Україна віддала величезну частину своєї економіки в обмін на допомогу в боротьбі з Росією, є абсолютно неправильною. І крапка".

Видання зазначає, що це на незліченні мільярди більше, ніж США надали Україні. Ба більш, це вимога, яку переможець може пред'явити країні, що почала і програла війну, щоб винести урок.

Джерело в адміністрації Трампа повідомило The Post, що запропонована угода стосується "повернення сотень мільярдів доларів американських платників податків", так, ніби купка київських шахраїв обчистила кишені американців. Але це фантазії популістських експертів (деякі з них із задоволенням грають роль маріонеток Кремля). Так, американська зброя мала вирішальне значення для захисту українців від російського вторгнення. Але надання допомоги Києву було фантастичною угодою для дядька Сема, а не порожнім чеком, який Україна змарнувала, зазначає NYPost.

Джерело: Wall Street Journal та New York Post