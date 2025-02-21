Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post

Американські видання опублікували редакційні колонки, в яких різко критикують Трампа і його команду за поширення російської пропаганди й прихильність до кремля в питанні війни. Та наголошують, що відмова від підтримки України чи тиск на неї для укладання невигідної угоди, яка дасть путіну те, що він хоче – прямий шлях до послаблення Америки. А це зовсім не те, що обіцяв Трамп своїм виборцям.

Трамп чинить більший тиск на Київ, ніж на кремль, щоб домогтися угоди – WSJ

Один із викликів в епоху Трампа полягає в тому, щоб відрізнити, коли президент просто привертає до себе увагу, а коли його заяви свідчать про реальну зміну політики та пріоритетів, вважає редакція Wall Street Journal. Риторична атака президента Трампа на Україну в останні дні, схоже, належить до останніх, і, можливо, це ознака майбутнього жахливого врегулювання.

WSJ нагадує, що у вівторок Трамп повторював російську пропаганду, заявивши, що Україна розпочала війну з росією і що Київ не набагато кращий за кремль, оскільки не проводить вибори у воєнний час. Володимир Зеленський відповів у середу, що Трамп живе в "дезінформаційному просторі", що, на думку видання, було необачно, але точно. Це сталося після того, як Трамп пішов на ескалацію, назвавши Зеленського "диктатором" і припустивши, що український лідер обманом змусив США підтримати війну, "яку неможливо виграти і яка ніколи не повинна була розпочатися".

Як зауважує WSJ, є спокуса відкинути цей обмін думками як звичайну риторику, але тут відчуваються політичні наміри Трампа. "Можливо, він паплюжить українську демократію, щоб змусити виборців думати, що між кремлем і Києвом немає реальної різниці. Можливо, він думає, що так буде легше продати мирну угоду, яка зраджує Україну", – пише видання.

У Wall Street Journal сумніваються, що більшість американців не помітять його фальшивої моральної еквівалентності. Загарбницька війна путіна розпочалася три роки тому, цього місяця, коли російські війська перетнули кордон і спробували захопити Київ. Війна почалася не тому, що путін мав законні побоювання щодо безпеки, а тому, що старіючий колишній агент КДБ хоче зібрати більшу частину радянської імперії, яка існувала за його молодості.

Демократія в Україні є крихкою і була б сильнішою, вважають у WSJ, якби могла приєднатися до західних інституцій, таких як ЄС. Єдиним диктатором у цій війні є путін, який труїть вигнаних росіян на чужій землі і засилає опонентів до арктичних таборів. Редакція газети просить зателефонувати, коли він проведе вільні вибори.

Трамп також може думати, пише видання, що спроможний налаштувати українців проти Зеленського. Але іронія полягає в тому, що прочуханка Трампа може мати протилежний ефект, особливо якщо українці побачать, що Зеленський виступає проти поганої угоди, нав'язаної їм американо-російським пактом, який не містить жодних надійних гарантій безпеки від майбутніх російських мародерських дій.

США глибоко зацікавлені в тому, щоб не дати путіну нового притулку на більшій частині кордону НАТО. Угода, яка дорівнює капітуляції України, переконані у WSJ, стане ударом по американській могутності, який пошириться на Тихоокеанський регіон і Близький Схід. Це буде повною протилежністю обіцянкам Трампа відродити золотий вік престижу США і світового спокою.

Наразі, на думку видання, дивує, що Трамп, схоже, хоче "мирної" угоди більше, ніж путін, а це протилежність важелям впливу в будь-яких переговорах. Трамп хоче мати можливість стверджувати, що він приніс мир, як і обіцяв як кандидат, але повчальною історією є афганський приклад Джо Байдена.

Його відступ з Афганістану запустив ланцюг глобальних криз, які визначили його президентство. Байден намагався продати своє виведення військ як тріумф військової логістики, але громадськість знала краще. Американці можуть схоже відреагувати, якщо побачать, як росія виходить переможцем, і зрозуміють, що це не той мир, про який вони мріяли.

Редакція WSJ підкреслює, що краща стратегія, ніж побиття України, – дати зрозуміти путіну, що він зіткнеться зі зброєю і тиском, якщо не припинить війну і не погодиться на тривалий мир. Наразі відчайдушне прагнення Трампа укласти угоду є ризиком для України, Європи, інтересів США і його власного президентства, наголошує видання.

Відмова від України підірве довіру до США – WP

Гарантії безпеки для Києва важливіші, ніж бізнес-можливості з москвою, переконана Washington Post. За словами редакції газети, важко перебільшити, наскільки різкою була зміна політики США за останні кілька днів. Ззовні Україна вражена тим, що її колись непохитний прихильник веде прямі переговори з росією і, схоже, більше зацікавлений у майбутніх ділових угодах з москвою, ніж у захисті територіальної цілісності України. Європейці ж перетворилися на простих спостерігачів.

Ба більше, зауважує видання, це може завдати довготривалої шкоди майбутньому авторитету Америки як надійного партнера у світі. Спостерігаючи за тим, як президент Дональд Трамп звинувачує Україну у вторгненні – "Ви не повинні були цього починати", – і слухаючи, як його радники говорять про "історичні економічні та інвестиційні можливості між росією і США", всі країни, які покладаються на американські гарантії безпеки, повинні зробити паузу. До них відносяться Південна Корея, Японія і Філіппіни, а також самоврядний острів Тайвань, на який претендує Китай.

WP підкреслює, що зміна політики Трампа відбулася після того, як, за словами самого Трампа, він і путін розмовляли телефоном протягом 90 хвилин, не повідомивши про це Володимира Зеленського чи лідерів Європейського Союзу. Ця розмова поклала край заморожуванню прямих переговорів США з москвою на високому рівні.

Ще більш тривожним було, за словами видання, те, що Трамп сказав після цього. Що російський лідер "хоче миру" і що вони планують незабаром зустрітися. Отже, Трамп підірвав головну гарантію безпеки, яку Україна повинна вимагати у будь-якій майбутній мирній домовленості: її можливе членство в НАТО. "Особисто я не думаю, що це практично можливо", – сказав Трамп. Передбачуваний майстер укладання угод незворушно вилучив один із найпотужніших козирів Заходу в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Бренд ізоляціонізму "Америка понад усе", зауважує WP, нівелював всю ту підтримку, яку висловлювала і робила Америка раніше. Під час передвиборчої кампанії Трамп говорив про швидке завершення війни, принижував Зеленського і висловлював незрозумілу прихильність до путіна. Більшість членів Республіканської партії пішли за ним, включно з держсекретарем Марко Рубіо, який, бувши сенатором, висловлювався про путіна і росію набагато різкіше.

Звісно, жодної угоди ще не досягнуто. Рубіо заявив, що метою є укладення угоди, яка буде "справедливою, довготривалою, стійкою і прийнятною для всіх залучених сторін". Якщо це так, наголошує видання, то угода повинна містити кроки для захисту безпеки України, можливо, включаючи контингент європейських миротворців. путіна потрібно буде утримати від будь-яких майбутніх захоплень територій – в Україні чи деінде, які він вважає частиною занепалої російської "імперії". Українці повинні мати право вільно вирішувати, чи подавати заявку на членство в НАТО, і не бути відданими в російську сферу впливу. А США і Європа не повинні пропонувати жодних послаблень санкцій для росії допоки не буде забезпечено майбутнє України.

"Усі хочуть, щоб ця виснажлива війна закінчилася, і Трамп має рацію, коли прагне укласти угоду. Проте жертвувати суверенітетом і територіальною цілісністю України заради поліпшення відносин з кремлем – це не шлях до досягнення справедливого і тривалого миру", – завершує редакційну колонку Washington Post.