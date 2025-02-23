Зеленський розкрив деталі пропозицій США щодо рідкісноземельних металів

Зеленський заявив, що категорично не визнає допомогу США як борг.

Президент України Володимир Зеленський розповів про декілька варіантів угоди, які США запропонували Україні щодо видобутку рідкісноземельних металів, проте жоден з них не передбачав гарантій безпеки для України, що стало основною причиною відмови від підписання цих угод.

Зеленський зазначив, що все почалося з плану перемоги України, який включав відновлення справедливості для українського народу та захист територій від захоплення росією. У цьому контексті США пропонували угоду, яка передбачала доступ України до своїх природних ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, в обмін на взаємодію з американськими компаніями, які б займалися їх видобутком. Україна була готова до переговорів і обговорення умов, але основною вимогою було забезпечення гарантій безпеки для країни.

"Ми відповіли, що готові до діалогу. Ви видобуваєте, ми ділимось, але забезпечте нам безпеку та зробіть все можливе, щоб зупинити ворога, відновити справедливість і примусити путіна до миру", — сказав президент під час пресконференції.

Перший варіант угоди передбачав умови розподілу видобутих ресурсів за принципом 50/50. Однак, за словами Зеленського, ця пропозиція не відповідала запиту України, оскільки не містила чітких гарантій безпеки, зокрема щодо посилення оборони країни. Президент наголосив, що відмовився підписувати угоду за таких умов, оскільки це не давало України необхідної безпеки для забезпечення своєї територіальної цілісності.

"Перша угода була схожа на 50/50, без гарантій безпеки. Я сказав, що ми це не підпишемо. Це не відповідає нашим вимогам", — пояснив Зеленський.

Другий варіант угоди передбачав створення фонду на 500 мільярдів доларів, куди надходили б кошти від видобутку рідкісноземельних металів. Однак у цьому випадку Україна мала б визнати "борг" перед США, оскільки фонд на 100% належав би США, а не став би спільним інвестиційним проектом. Це стало зрозумілим під час переговорів, коли з’ясувалося, що пропозиція США фактично означала, що Україна мала б визнати надану допомогу як борг.

Зеленський заявив, що категорично не визнає допомогу США як борг, навіть якщо сума становить 500 мільярдів доларів. "Це не борг, це грант. Ми домовлялися з Байденом, що це грант. Ми не визнаємо це боргом, і ми не будемо виплачувати за це. Грант не є боргом. І я не підпишу угоду, за якою це виплачуватимуть десять поколінь українців", — підкреслив президент.

Зеленський також акцентував на важливості гарантій безпеки для України, серед яких мають бути не лише посилення армії та протиповітряна оборона, але й 100% захист неба країни. Це є невід’ємною частиною будь-яких переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України. "Ми потребуємо гарантій безпеки, і це має бути основним елементом будь-якої угоди", — сказав він.

Україна залишає за собою право вести переговори про спільні інвестиції, але лише на умовах, що США нададуть належні гарантії безпеки та допоможуть зупинити російську агресію. Зеленський підкреслив, що Україна готова до співпраці в питанні видобутку ресурсів, але без необхідних гарантій безпеки жодна угода не буде підписана.

Таким чином, попри готовність до діалогу, Україна не прийняла пропозиції США через відсутність чітких гарантій безпеки, які є критично важливими для забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності.