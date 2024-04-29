Деякі китайські фірми припинили співпрацю з росією, оскільки не можуть отримати за товар свої гроші – Reuters

Починаючи з минулого місяця китайські банки посилили перевірку транзакцій, пов'язаних з росією.

Оскільки великі банки Китаю призупиняють платежі з російськими компаніями через побоювання щодо санкцій США, деякі китайські постачальники розглядають можливість використання валютних брокерів, що діють вздовж кордону Китаю з росією.

Про це сказав Reuters один з китайських бізнесменів

"Ви просто не можете вести бізнес належним чином, використовуючи офіційні канали", – сказав він, додавши, що великі банки тепер витрачають місяці, а не дні, щоб провести платежі з росії, що змушує його використовувати "неортодоксальні канали платежів" або скорочувати свій бізнес.

Банкір одного з державних банків "великої четвірки" Китаю повідомив Reuters, що його банк посилив контроль за бізнесом, пов'язаним з росією, щоб запобігти санкційним ризикам. «Основна причина – уникнути непотрібних неприємностей», сказав банкір.

Починаючи з минулого місяця китайські банки посилили перевірку транзакцій, пов'язаних з росією, або взагалі припинили свою діяльність, щоб не потрапити під санкції США, повідомили джерела.

"Транзакції між Китаєм і росією все частіше будуть проходити через підпільні канали", – сказав керівник торгової організації в південно-східній провінції, яка представляє китайський бізнес з російськими інтересами, але він зазначив, що "ці методи пов'язані зі значними ризиками".

Одним з варіантів називають здійснення платежів у криптовалюті (заборонена в Китаї з 2021 року), сказав Reuters російський банкір у москві.

Деякі сільські банки на північному сході Китаю вздовж російського кордону все ще обробляють платежі, але це призвело до виникнення «вузького місця» – деякі бізнесмени місяцями стоять в черзі, щоб відкрити рахунки.

Хімічна і машинобудівна компанія в провінції Цзянсу вже три місяці чекає на відкриття рахунку в сільському комерційному банку у північно-східній провінції Цзілінь, розповів Лю, який працює на фірмі і попросив не називати його прізвище. Дзвінки до банку з проханням прокоментувати ситуацію залишилися без відповіді.

Співробітник банку сказав, що фірми, які експортують важке обладнання, стикаються з більш суворими перевірками при отриманні платежів, сказав Лю.

Менеджер компанії з Гуандун, що котирується на біржі, сказав, що з минулого місяця їхня фірма відкрила рахунки в семи банках, але жоден з них не погодився приймати платежі з росії.

"Ми відмовилися від російського ринку. Зрештою, ми не отримали більше 10 мільйонів юанів (1,4 мільйона доларів) платежів від російської сторони, і ми просто здалися. Процес збору платежів надзвичайно дратує", – сказав менеджер.

"Я можу поступово скоротити свій бізнес в росії, оскільки повільний процес збору грошей не сприяє управлінню ліквідністю компанії. Більше того, ви не знаєте, що станеться в майбутньому. Одного дня канал може бути повністю перекритий", – сказав агентству інший бізнесмен.