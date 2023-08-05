Китай стає все менш важливим для німецьких експортерів
Про це повідомляє Reuters.
Дані німецького статистичного управління показали, що навіть після скасування Пекіном обмежень щодо пандемії експорт до Китаю склав лише 6,2% від загального обсягу німецького експорту в першій половині року. Це найнижча цифра з 2016 року.
Після піку в 7,9% в 2020 році частка німецького експорту, що надходить до Китаю, постійно знижується. Два року тому вона впала до 7,5% уріку тому до 6,8%.
Головною причиною уповільнення є те, що зростання азійського гіганта сповільнюється.
Економіка Китаю зросла лише на 0,8% в другому кварталі, оскільки відновлення після COVID загальмувалося після зростання на 2,2% в першому кварталі.
В першому півріччі Німеччина експортувала товарів на суму €791,5 млрд, а це на 3,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.Розподіл за напрямками показує, що в першій половині цього року Німеччина експортувала до Сполучених Штатів товарів на суму €78 млрд, а це на 4,8% більше, ніж рік тому.