Китай стає все менш важливим для німецьких експортерів

КНР втрачає своє значення як ринок для німецьких експортерів, оскільки Берлін і Пекін переосмислюють свої економічні зв’язки.

Про це повідомляє Reuters.

Дані німецького статистичного управління показали, що навіть після скасування Пекіном обмежень щодо пандемії експорт до Китаю склав лише 6,2% від загального обсягу німецького експорту в першій половині року. Це найнижча цифра з 2016 року.

Після піку в 7,9% в 2020 році частка німецького експорту, що надходить до Китаю, постійно знижується. Два року тому вона впала до 7,5% уріку тому до 6,8%.

Головною причиною уповільнення є те, що зростання азійського гіганта сповільнюється.

Економіка Китаю зросла лише на 0,8% в другому кварталі, оскільки відновлення після COVID загальмувалося після зростання на 2,2% в першому кварталі.

В першому півріччі Німеччина експортувала товарів на суму €791,5 млрд, а це на 3,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Розподіл за напрямками показує, що в першій половині цього року Німеччина експортувала до Сполучених Штатів товарів на суму €78 млрд, а це на 4,8% більше, ніж рік тому.