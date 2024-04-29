Блінкен: росія виробляє зброю "швидшими темпами, ніж будь-коли в своїй сучасній історії" – за допомогою Китаю

За словами Блінкена, США взаємодіяли з Китаєм з самого початку російської агресії проти України і закликали його не надавати росії зброю, зброю, яка б підживлювала агресію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії розкритикував Китай за постачання компонентів для російської оборонної промисловості, заявивши, що Пекін робить війну "вічною", хоча заявляє, що хоче її припинення.

Про це повідомляє The Guardian.

"Якщо поглянути на те, що росія зробила за останній рік з точки зору виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, то вона виробляла їх швидшими темпами, ніж будь-коли в своїй сучасній історії, в тому числі за часів холодної війни, коли Радянський Союз був ще Радянським Союзом. Як вона змогла це зробити? Тому що вона отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю. Зараз це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них… Це дозволяє росії продовжувати агресію проти України. Це робить вічною війну, яку, за словами Китаю, він хотів би бачити закінченою. Як і всі ми", – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, США взаємодіяли з Китаєм з самого початку російської агресії проти України і закликали його не надавати росії зброю, зброю, яка б підживлювала агресію.

"І я думаю, що справедливо буде сказати, що Китай безпосередньо не постачає Росії зброю, ракети, боєприпаси. Це робить Іран. Це робить Північна Корея. Однак Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає росії справлятися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи", – сказав держсекретар США.

Блінкен наголосив, що допомога Китаю дозволяє росії відновити оборонну промислову базу, яка може бути спрямована проти європейських країн після того, як "Україна закінчить свою війну".

Раніше повідомлялось, що китайські компанії нехтують санкціями США через вигідні угоди з росією.