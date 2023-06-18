Байден хоче зустрітись з Сі Цзіньпінем найближчими місяцями – Bloomberg

Востаннє Байден і Сі провели зустріч на Балі у листопаді минулого року.

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців, і припустив, що керівництво Китаю не знало деталей про шпигунський аеростат, який США збили в лютому.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Китай має деякі обґрунтовані труднощі, не пов'язані зі Сполученими Штатами", - сказав Байден журналістам.

"Але я не думаю, що керівництво знало, де вона була, або що в ній було, і що відбувається. Я думаю, що ця ситуація була більшою мірою незручною, ніж створеною навмисно", - додав він про повітряну кулю.

Президент США сказав, що сподівається зустрітися з Сі протягом наступних кількох місяців.

Востаннє Байден і Сі провели зустріч на Балі в листопаді минулого року. Зустріч двох лідерів ненадовго послабила побоювання щодо нової холодної війни, але після інциденту з китайським аеростатом спілкування країн на високому рівні стало рідкісним.

Раніше повідомлялося, що до Пекіна прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Відклавши заплановану лютневу поїздку після того, як над Штатами пролетіла китайська шпигунська повітряна куля, Блінкен є найвищим урядовцем США, який відвідав Китай з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена в січні 2021 року.