Блінкен прибув до Китаю

Це перший за п'ять років візит держсекретаря США до Пекіна.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна в неділю, 18 червня, ставши першим головним американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років, на тлі напружених двосторонніх відносин і туманних перспектив будь-якого прориву у довгому списку суперечок між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Reuters.

Відклавши заплановану лютневу поїздку після того, як над Штатами пролетіла китайська шпигунська повітряна куля, Блінкен є найвищим урядовцем США, який відвідав Китай з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена в січні 2021 року.

Очікується, що під час свого перебування в Пекіні до понеділка він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, головним китайським дипломатом Ван І і, можливо, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, прагнучи встановити відкриті і міцні канали зв'язку, щоб гарантувати, що стратегічне суперництво між двома країнами не переросте в конфлікт.

Очікується, що візит Блінкена прокладе шлях для більшої кількості двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, в тому числі можливих візитів міністра фінансів Джанет Єллен і міністра торгівлі США Джини Раймондо в Пекін. Він також може підготувати підґрунтя для зустрічей Сі і Байдена на багатосторонніх самітах пізніше цього року.

Решта світу уважно стежитиме за поїздкою Блінкена, оскільки будь-яка ескалація між двома країнами може мати глобальні наслідки для всього - від фінансових ринків до торговельних шляхів та глобальних ланцюгів поставок.

"Обидві сторони визнають, що нам потрібні канали зв'язку на вищому рівні", - заявив журналістам високопоставлений представник Державного департаменту.

"Ми перебуваємо на важливому етапі у відносинах, коли, на мою думку, важливо зменшити ризик прорахунків, або, як часто кажуть наші китайські друзі, зупинити низхідну спіраль у відносинах", - сказав чиновник.

Зв'язки між країнами погіршилися в усіх сферах і це викликає занепокоєння, що одного дня вони можуть зіштовхнутися у військовому плані через Тайвань, який Китай вважає своєю територією. Сторони також мають розбіжності з різних питань, починаючи від торгівлі, зусиль США, спрямованих на стримування китайської напівпровідникової промисловості, і закінчуючи дотриманням Пекіном прав людини.

Особливо тривожним для сусідів Китаю є його небажання брати участь у регулярних переговорах між військовими з Вашингтоном.

Виступаючи на пресконференції перед рейсом до Пекіна, Блінкен сказав, що його поїздка має три основні цілі: створення механізмів для врегулювання кризових ситуацій, просування інтересів США і союзників і пряма розмова про пов'язані з цим проблеми, а також вивчення сфер потенційної співпраці.

Серед тем, які, ймовірно, будуть обговорюватися, - потенційне збільшення комерційних рейсів між двома країнами.

Тим не менш, американські чиновники на брифінгу, присвяченому цій поїздці на початку тижня, применшили будь-які очікування щодо значного прогресу. Хоча головною метою візиту Блінкена будуть "відверті, прямі і конструктивні" дискусії, за словами посадовців, значного прориву в жодному з основних питань, не очікується.