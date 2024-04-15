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Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю

15 квітня 2024, 09:11
Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Фото: Укрінформ
Лідер більшості в Сенаті зробив обнадійливу заяву.

Між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і лідерами Конгресу було досягнуто консенсусу щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких дій, щоб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, пише ABC News..

За словами Шумера, найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та прийняти схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам. У лютому Сенат ухвалив пакет на 95 мільярдів доларів, але Джонсон не виніс його на голосування.

"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити його протиракетний і протидроновий потенціал — це негайно прийняти цю додаткову програму. Як я вже сказав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свій захист, і додаткова безпека поповнить цю протиракетну систему. і засоби захисту від безпілотників, які є в "Стрілі", "Пращі Давида" та "Залізному куполі", — сказав Шумер.

Нагадаємо, Палата представників США цього тижня розгляне фінансування допомоги Україні у війні з рф. Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів. 

 

 

Сенат СШАдопомога Українівійна в Україніросія-агресор

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