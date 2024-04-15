Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і лідерами Конгресу було досягнуто консенсусу щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких дій, щоб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю.
Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, пише ABC News..
За словами Шумера, найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та прийняти схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам. У лютому Сенат ухвалив пакет на 95 мільярдів доларів, але Джонсон не виніс його на голосування.
Нагадаємо, Палата представників США цього тижня розгляне фінансування допомоги Україні у війні з рф. Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів.