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Байден і Меркель підписали "Вашингтонську декларацію"

У документі йдеться про створення "німецько-американського форуму майбутнього" і про "економічний діалог"
Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель у четвер, 15 липня, за підсумками зустрічі у Вашингтоні підписали "Вашингтонську декларацію".
Байден і Меркель підписали "Вашингтонську декларацію" Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Це "документ, що підтверджує нашу прихильність твердим демократичним принципам, які лежать в основі обох наших країн, а також те, як ми будемо їх застосовувати, щоб відповідати на найбільш значущі виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня, - заявив Байден на пресконференції в Білому домі. - Обидві наші країни розуміють необхідність доказу того, що демократії зможуть задовольнити потреби наших людей в другій чверті XXI століття. Ми будемо відстоювати демократичні принципи й спільні права, коли бачитимемо, що Китай або будь-яка інша країна працюють над тим, щоб підірвати вільні й відкриті суспільства".

У документі йдеться про створення "німецько-американського форуму майбутнього" і про "економічний діалог".

У декларації наголошується, що США і ФРН вважають НАТО головним елементом гарантування безпеки Європи та підкреслюють прихильність принципу спільної оборони. У зв'язку з цим на пресконференції Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати й Німеччина продовжать "виступати єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської агресії".

На зустрічі був також підписаний документ про партнерство в галузях енергетики та захисту клімату. У ньому в загальній формі підкреслюється прихильність до боротьби проти кліматичних змін і йдеться про майбутню співпрацю для підтримки енергетичної безпеки та розвитку нових енергетичних технологій.

"Це був дружній обмін думками, - заявила Ангела Меркель. - Нас пов'язує тісне партнерство. Я воліла б, щоб воно залишалося і після мого відходу з поста федерального канцлера". За її словами, нові формати співпраці дають добру основу для цього.

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16 07 2021 10:57
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