Байден і Меркель підписали "Вашингтонську декларацію"
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Це "документ, що підтверджує нашу прихильність твердим демократичним принципам, які лежать в основі обох наших країн, а також те, як ми будемо їх застосовувати, щоб відповідати на найбільш значущі виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня, - заявив Байден на пресконференції в Білому домі. - Обидві наші країни розуміють необхідність доказу того, що демократії зможуть задовольнити потреби наших людей в другій чверті XXI століття. Ми будемо відстоювати демократичні принципи й спільні права, коли бачитимемо, що Китай або будь-яка інша країна працюють над тим, щоб підірвати вільні й відкриті суспільства".
У документі йдеться про створення "німецько-американського форуму майбутнього" і про "економічний діалог".
У декларації наголошується, що США і ФРН вважають НАТО головним елементом гарантування безпеки Європи та підкреслюють прихильність принципу спільної оборони. У зв'язку з цим на пресконференції Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати й Німеччина продовжать "виступати єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської агресії".
На зустрічі був також підписаний документ про партнерство в галузях енергетики та захисту клімату. У ньому в загальній формі підкреслюється прихильність до боротьби проти кліматичних змін і йдеться про майбутню співпрацю для підтримки енергетичної безпеки та розвитку нових енергетичних технологій.
"Це був дружній обмін думками, - заявила Ангела Меркель. - Нас пов'язує тісне партнерство. Я воліла б, щоб воно залишалося і після мого відходу з поста федерального канцлера". За її словами, нові формати співпраці дають добру основу для цього.
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