Байден і Путін домовилися про взаємне повернення послів

Що стосується повернення послів - у Москву американського посла і у Вашингтон російського - ми домовились, що це питання вирішене. Вони повертаються на місце своєї служби. Коли конкретно - завтра, післязавтра - це питання суто технічного характеру

На зустрічі у Женеві 16 червня президент США Джо Байден та президент РФ Владімір Путін домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Путін заявив на пресконференції після завершення зустрічі.

"Що стосується повернення послів - у Москву американського посла і у Вашингтон російського - ми домовились, що це питання вирішене. Вони повертаються на місце своєї служби. Коли конкретно - завтра, післязавтра - це питання суто технічного характеру", - сказав президент РФ.

За його словами, домовились також про те, що МЗС РФ та Держдеп почнуть консультації "щодо усього комплексу взаємодії" на дипломатичному треку.

Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а посол США в Росії Джон Салліван вилетів у Вашингтон майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.

У квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму. У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США.