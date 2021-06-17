ПОЛІТИКА НОВИНИНа зустрічі у Женеві 16 червня президент США Джо Байден та президент РФ Владімір Путін домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден і Путін домовилися про взаємне повернення послів
Що стосується повернення послів - у Москву американського посла і у Вашингтон російського - ми домовились, що це питання вирішене. Вони повертаються на місце своєї служби. Коли конкретно - завтра, післязавтра - це питання суто технічного характеру
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", про це Путін заявив на пресконференції після завершення зустрічі.
"Що стосується повернення послів - у Москву американського посла і у Вашингтон російського - ми домовились, що це питання вирішене. Вони повертаються на місце своєї служби. Коли конкретно - завтра, післязавтра - це питання суто технічного характеру", - сказав президент РФ.
За його словами, домовились також про те, що МЗС РФ та Держдеп почнуть консультації "щодо усього комплексу взаємодії" на дипломатичному треку.
Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а посол США в Росії Джон Салліван вилетів у Вашингтон майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.
У квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму. У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США.
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