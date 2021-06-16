НОВИНИПрезидент США Джо Байден вважає особисту зустріч із іноземним лідером кращою нагодою, щоби зрозуміти один одного.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На фотосесії Байдена й Путіна сталася "сутичка репортерів"
У певний момент Байден, очевидно, запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою він, здається, просто припинив говорити, усвідомлюючи, що його не чують
Фото: CNN
Про це, як повідомляє CNN, він сказав під час фотосесії, на початку його переговорів із російським лідером Володимиром Путіним у Женеві.
"Я думаю, що завжди краще зустрічатися віч-на-віч", - зауважив американський лідер.
Загалом, короткі висловлювання президентів було погано чутно – через галас із боку представників преси. Усі намагалися поставити свої запитання та встигнути зробити фото або відео. CNN описує цей момент як "хаотична сутичка репортерів", причому з обох сторін.
"У певний момент Байден, очевидно, запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою він, здається, просто припинив говорити, усвідомлюючи, що його не чують",- зазначають журналісти CNN.
Американські репортери, які змогли взяти участь у зустрічі, сказали, що встигли викрикнути три запитання Байдену й Путіну. Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального. Інший запитав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО. Ще один хотів дізнатися у Байдена, чи довіряє він Путіну.
Як повідомлялося, двосторонній саміт США-Росія за участі президентів Джо Байдена й Володимира Путіна розпочався в середу, 16 червня, на віллі Ла Гранж у Женеві. Спочатку лідери зустрілися перед входом до вілли, потім відбулася коротка зйомка їх у бібліотеці на тлі глобусу. З обох стороні були присутні президент, глави зовнішньополітичних відомств та по одному перекладачу.
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16 06 2021 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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