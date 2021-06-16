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На фотосесії Байдена й Путіна сталася "сутичка репортерів"

У певний момент Байден, очевидно, запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою він, здається, просто припинив говорити, усвідомлюючи, що його не чують
Президент США Джо Байден вважає особисту зустріч із іноземним лідером кращою нагодою, щоби зрозуміти один одного.
На фотосесії Байдена й Путіна сталася "сутичка репортерів" Фото: CNN
Про це, як повідомляє CNN, він сказав під час фотосесії, на початку його переговорів із російським лідером Володимиром Путіним у Женеві.
 
"Я думаю, що завжди краще зустрічатися віч-на-віч", - зауважив американський лідер.
 
Загалом, короткі висловлювання президентів було погано чутно – через галас із боку представників преси. Усі намагалися поставити свої запитання та встигнути зробити фото або відео. CNN описує цей момент як "хаотична сутичка репортерів", причому з обох сторін.
 
"У певний момент Байден, очевидно, запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою він, здається, просто припинив говорити, усвідомлюючи, що його не чують",- зазначають журналісти CNN.
 
Американські репортери, які змогли взяти участь у зустрічі, сказали, що встигли викрикнути три запитання Байдену й Путіну. Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального. Інший запитав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО. Ще один хотів дізнатися у Байдена, чи довіряє він Путіну.
 
Як повідомлялося, двосторонній саміт США-Росія за участі президентів Джо Байдена й Володимира Путіна розпочався в середу, 16 червня, на віллі Ла Гранж у Женеві. Спочатку лідери зустрілися перед входом до вілли, потім відбулася коротка зйомка їх у бібліотеці на тлі глобусу. З обох стороні були присутні президент, глави зовнішньополітичних відомств та по одному перекладачу.
 
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16 06 2021 17:55
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